Стюардесса перенесла операцию и похудела на 100 килограммов ради работы

Австралийка перенесла операцию по уменьшению желудка и похудела на 100 килограммов, чтобы стать стюардессой. Об этом она рассказала в своих соцсетях и стала популярной. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что Надин (Nadine) изменилась до неузнаваемости, так как после операции долгое время ограничивала себя в твердой пище, а теперь соблюдает строгую диету. Девушка опубликовала в сети снимки себя до и после пути, который она прошла. Благодаря этим кадрам 28-летняя австралийка обрела много поклонников.

По словам девушки, ее здоровье было главным препятствием на пути к работе мечты, однако теперь она стала частью летного экипажа Qantas. Хотя у авиакомпании нет ограничений по весу для сотрудников, от бортпроводников требуется отличный уровень здоровья и физической подготовки. К примеру, стюардесса должна иметь силы проплыть 50 метров без посторонней помощи.

При этом девушка объяснила своим подписчикам, что «любит все свои версии» и благодарна жизни за пройденный опыт.