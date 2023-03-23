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Косметолог Панченко объяснила, чем опасен детский крем для зрелой кожи

Косметолог Олеся Панченко рассказала, как детский крем влияет на состояние кожи. Об этом она высказалась в комментарии изданию «Подмосковье сегодня».

Косметолог объяснила, чем опасен детский крем для зрелой кожи
© Газета.Ru

Эксперт объяснила, что детский крем не подходит для сухой зрелой кожи, в том числе присыпка, которая забивает поры.

«Взрослую, зачастую сухую кожу, он сделает еще более сухой. А если ваша кожа склонна к жирности, то крем не подойдет вам по текстуре, может забить поры и вызвать воспаления. А еще к прыщам и комедонам может привести детская присыпка. Она также забивает поры лица и точно не подходит в качестве матовой пудры», — рассказала эксперт.

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