Косметолог объяснила, чем опасен детский крем для зрелой кожи

Косметолог Панченко объяснила, чем опасен детский крем для зрелой кожи
Косметолог Олеся Панченко рассказала, как детский крем влияет на состояние кожи. Об этом она высказалась в комментарии изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт объяснила, что детский крем не подходит для сухой зрелой кожи, в том числе присыпка, которая забивает поры.
«Взрослую, зачастую сухую кожу, он сделает еще более сухой. А если ваша кожа склонна к жирности, то крем не подойдет вам по текстуре, может забить поры и вызвать воспаления. А еще к прыщам и комедонам может привести детская присыпка. Она также забивает поры лица и точно не подходит в качестве матовой пудры», — рассказала эксперт.