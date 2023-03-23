Косметолог объяснила, чем опасен детский крем для зрелой кожи

«Взрослую, зачастую сухую кожу, он сделает еще более сухой. А если ваша кожа склонна к жирности, то крем не подойдет вам по текстуре, может забить поры и вызвать воспаления. А еще к прыщам и комедонам может привести детская присыпка. Она также забивает поры лица и точно не подходит в качестве матовой пудры», — рассказала эксперт.