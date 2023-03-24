Самые полезные весенние процедуры для кожи

В настоящее время основным запросом клиенток косметологических клиник является профилактика и предотвращение основных маркеров, указывающих на изменения внешности – хроно- и фотостарение. Борьба с последней проблемой как раз начинается весной, когда на кожу сильно действует солнце. Какие процедуры помогут справиться с проявляющимися эстетическими недостатками, рассказала в беседе с «ФедералПресс» косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Основным трендом современной косметологии сегодня является естественное омоложение – задействование собственных ресурсов с дополнительной стимуляцией неинвазивными или малоинвазивными методами», – отметила косметолог.

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Среди процедур, которые помогут избавиться от эстетических недостатков, Ягодина особенно отметила массаж, а также неинвазивную карбокситерапию, фракционную мезотерапию, всесезонные пилинги-биоревитализанты и фотодинамическую терапию.

Карбокситерапия лица

Это безинъекционная процедура омоложения и совершенствования состояния кожи, которая производится методом воздействия на кожный покров углекислым газом. Она уникальна, абсолютно безболезненна, а самое главное – эффект омоложения кожи проявляется сразу, заверила эксперт.

Фракционная мезотерапия и неинвазивная биоревитализация

Это, как правило, использование всесезонных пилингов-биоревитализантов. По словам Ягодиной, в настоящее время на пике популярности препараты, которые биологически совместимы с тканями нашего организма. В частности, к таким относятся косметические средства с содержанием ПДРН (полидезоксирибонуклеотидов, которые способны стимулировать синтез новых клеток кожи – Прим. Ред.).

Косметолог также добавила, что есть еще одно интересное активно развивающееся направление – биомиметический препарат. Оно основано на заимствовании природой ценных идей и реализации их в виде оригинальных материалов, процессов, технологий, имитирующих природные аналогии.

«Таким образом мы вновь и вновь подходим к собственным ресурсам, которые стимулируем препаратами данных видов», – сказала она.

Фотодинамическая терапия

Суть фотодинамической терапии заключается в воздействии на поврежденные клетки и активации их ресурсов. При этой аппаратной методике запускается процесс выработки природного коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, а также запускаются обновление и омоложение. Эта процедура, отметила собеседница, совершенно безболезненна и абсолютно безопасна.

«Все эти методы прекрасно сочетаются между собой. Если одновременно делать массаж и биоревитализацию, массаж и неинвазивную карбокситерапию, массаж и фотодинамическую терапию, то это дает просто потрясающие результаты», – добавила Ягодина.

С наступлением солнечной инсоляции косметолог призвала использовать крем с SPF. В осенне-зимний период можно мазаться средством с солнцезащитным фактором 20, но весной и летом нужно обязательно переходить на SPF-50.

Также не стоит забывать про кремы с витаминами А, Е, В, D и натуральными маслами – они помогают избавиться от тусклости, шелушения, раздражения, повышенной жирности или же, наоборот, сухости, заключила эксперт.