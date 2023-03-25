Раскрыты способы сохранить свежесть волос на 10 дней

Отдел красоты WomanHit.ru изучил и протестировал главные запуски весны и держит ответ

Восстанавливающее масло Moroccanoil

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Это масло не нуждается в представлении, поскольку давно уже стало культовым продуктом для всех бьютиголиков. За последние 10 лет оно превратилось из секрета стилиста в глобальную потребительскую идею, продающуюся в 70 странах по всему миру. Но в разделе новинок мы про него пишем неслучайно. Бренд Moroccanoil выпустил свое знаменитое Восстанавливающее масло в новом дизайне. На рисунке, автором которого является известная польская художница и дизайнер Асия Пьетжик (Asia Pietrzyk) изображены две девушки с пышными волосами, одна из которых шепчет второй на ухо секрет красоты, который нужно знать всем. Это воплощает мысль о том, что люди, которые знают масло Moroccanoil, любят его, с удовольствием делятся со своими друзьями. Это отражено и в яркой игривой цветовой палитре упаковки. Под стать рисунку и слоган имитированной версии продукта — If you know you know (по сути близко к «По секрету всему свету»).

Ловите два продукта в новом оформлении: Восстанавливающее масло Moroccanoil для всех типов волос и Восстанавливающее масло Moroccanoil для тонких и светлых волос. Ну и для тех, кто только сейчас откроет для себя эти чудо-средства, расскажем, как его использовать. Вам понадобится всего пару капель масла. Наносить нужно на чистые, подсушенные полотенцем волосы — от середины длины до кончиков, после чего их нужно высушить либо естественным способом, либо с помощью фена. Также масло можно наносить и на сухие волосы — если вы хотите убрать пушистость, увлажнить кончики и разгладить волосы.

Новая гамма для вьющихся волос Total Results A Curl Can Dream от Matrix

Весной главная проблема кудрявых волос — сухость и пушистость. Хочется, что локоны красиво вились, а они больше похожи на одуванчики в период отцветания. Бороться с этими двумя проблемами призвана новая линейка профессионального бренда окрашивания и ухода Matrix. В формулы средств гаммы входит экстракт меда манука, способный эффективно увлажнять и восстанавливать локоны, а самих продуктов — три:

- Шампунь для кудрявых волосTotal Results A Curl Can Dream, который можно использовать каждый день;

- Интенсивно увлажняющая маска для кудрявых волос Total Results A Curl Can Dream (восстанавливает сухие волосы, интенсивно увлажняет и смягчает их, помогает сформировать красивый завиток);

- Гель легкой фиксации для кудрявых волос Total Results A Curl Can Dream (чтобы добиться лучшего результата, можно использовать гель сразу после шампуня и маски из гаммы Total Results A Curl Can Dream: чем больше геля вы нанесете на волосы, тем сильнее будет фиксация укладки).

Приятный бонус: все средства обладают легким цветочно-мускусным ароматом, оставляющим приятный ненавязчивый шлейф на волосах. Верхние ноты приветствуют вас сочетанием розы, пиона и морской соли. Средние ноты раскрываются ландышем, гиацинтом и жасмином. Базу аромата составляют атмосферные мускусные, янтарные и древесные нюансы.

Пилинг для кожи головы с AHA и ВНА-кислотами от Likato professional

Мы привыкли периодически делать пилинги для кожи лица. А знали ли вы, что ее меньше нуждается в отшелушивании и кожа головы? Для полноценного питания волосяных луковиц её необходимо время от времени глубоко очищать. Шампунь подобного эффекта не даст. И здесь на помощь приходят кислотные пилинги.

В составе этой новинки — сразу несколько кислот, которые и обеспечивают отличный результат. Салициловая кислота нормализует работу сальных желез. Лимонная кислота и витамин С стимулируют кровообращение, способствуют улучшению роста волос и появлению прикорневого объема. Молочная кислота оказывает противовоспалительный эффект. А для увлажнения, питания и блеска среди ингредиентов также можно найти масла оливы и авокадо. Вуаля — кожа головы отлично очищена от излишков себума, пыли, пота, загрязнений и остатков средств для укладки.

Скраб для кожи головы от BISOU