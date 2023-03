Раскрыты способы сохранить свежесть волос на 10 дней

Восстанавливающее масло Moroccanoil

Это масло не нуждается в представлении, поскольку давно уже стало культовым продуктом для всех бьютиголиков. За последние 10 лет оно превратилось из секрета стилиста в глобальную потребительскую идею, продающуюся в 70 странах по всему миру. Но в разделе новинок мы про него пишем неслучайно. Бренд Moroccanoil выпустил свое знаменитое Восстанавливающее масло в новом дизайне. На рисунке, автором которого является известная польская художница и дизайнер Асия Пьетжик (Asia Pietrzyk) изображены две девушки с пышными волосами, одна из которых шепчет второй на ухо секрет красоты, который нужно знать всем. Это воплощает мысль о том, что люди, которые знают масло Moroccanoil, любят его, с удовольствием делятся со своими друзьями. Это отражено и в яркой игривой цветовой палитре упаковки. Под стать рисунку и слоган имитированной версии продукта — If you know you know (по сути близко к «По секрету всему свету»).