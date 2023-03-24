Раскрыты способы сохранить свежесть волос на 10 дней

Парикмахер Дивинити Рэй из Лос-Анджелеса, США, раскрыла простые способы сохранить свежесть волос после мытья в течение 10 дней. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом divinityray напомнила о важности расчесывать волосы перед уходовыми процедурами. Затем, по словам стилиста, необходимо промыть пряди холодной водой, а после нанести шампунь и тщательно очистить кожу головы от накопившейся грязи и масел.

Помимо этого, Рэй посоветовала использовать гигиеническое средство для волос дважды.

«Важной частью процесса является смывание шампуня. Если продукт частично останется на локонах, то они загрязнятся уже через пару дней», — предупредила блогерша.