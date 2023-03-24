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1 час назад

В Сети раскритиковали работу тату-мастера за «брызги крови» на лице клиентки

Lenta.ru

Тату-мастер Дейзи (фамилия неизвестна) показала необычную работу на лице клиентки и была раскритикована в сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

В Сети раскритиковали работу тату-мастера за «брызги крови»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом daisylovesick рассказала, что заказчица захотела набить на коже изображение звезд на небе в день, когда родился ее отец. В опубликованном видео видно, что на носу и в области под глазами девушки присутствуют многочисленные красные точки.

«Это был такой забавный, особенный тату-проект, участвовать в котором для меня большая честь. Скоро повреждения заживут, и рисунки будут выглядеть еще лучше», — призналась Дейзи.

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под публикацией. «Ощущение, что у нее брызги крови на лице», «Похоже, у нее ветряная оспа», «По-моему, это просто нелепо», — написали они.

Красота,
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