Врач назвала причину раннего старения

Нехватка белка может стать одной из причин раннего старения, по мнению врача-дерматолога Галины Кудряшевой . Об этом написала в своем телеграм-канале.

По словам Галины Кудряшевой, уже в 30 лет женщина может выглядеть старше своего возраста, если она ест слишком мало белковых продуктов и слишком много сладкого.