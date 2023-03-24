Врач назвала причину раннего старения

Нехватка белка может стать одной из причин раннего старения, по мнению врача-дерматолога Галины Кудряшевой. Об этом написала в своем телеграм-канале.
Оказывается, на внешний вид и упругость кожи влияет содержание белка в организме, объясняет специалист.
По словам Галины Кудряшевой, уже в 30 лет женщина может выглядеть старше своего возраста, если она ест слишком мало белковых продуктов и слишком много сладкого.
«Глубокие морщины, ранние морщины, ломкие волосы, ломкие ногти — это все про дефицит белка и коллагена», — объяснила Галина Кудряшева.
Врач советует включить в рацион мясо, рыбу, бобовые, орехи, яйца, твердый сыр, творог, морепродукты.