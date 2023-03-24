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1 час назад

Врач-дерматолог Галина Кудряшева назвала причину раннего старения

Катя Кобышева

Нехватка белка может стать одной из причин раннего старения, по мнению врача-дерматолога Галины Кудряшевой. Об этом написала в своем телеграм-канале.

Врач назвала причину раннего старения
Фото:  Unsplash Unsplash

Оказывается, на внешний вид и упругость кожи влияет содержание белка в организме, объясняет специалист.

По словам Галины Кудряшевой, уже в 30 лет женщина может выглядеть старше своего возраста, если она ест слишком мало белковых продуктов и слишком много сладкого.

«Глубокие морщины, ранние морщины, ломкие волосы, ломкие ногти — это все про дефицит белка и коллагена», — объяснила Галина Кудряшева.

Врач советует включить в рацион мясо, рыбу, бобовые, орехи, яйца, твердый сыр, творог, морепродукты.

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