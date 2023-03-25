Почему не стоит покупать в интернете инъекции красоты и косметику

Ни в коем случае нельзя покупать на маркетплейсах «уколы красоты», «мезо-коктейли», а также стимуляторы, ревитализанты, сыворотку под мезороллер. В беседе с «Газета.ру» Урман подчеркнул, что инъекционные процедуры должны делаться только профессионалами и в специально оборудованных местах. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

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Вторыми по опасности бьюти-средствами, продающимися на маркетплейсах Урман считает различные филлеры и «безопасные» гаджеты для их введения. Не зная состава филлера, не понимая на какую глубину необходимо его ввести, можно серьезно навредить не только внешности, но и здоровью.

Также эксперт не советует покупать в интернет-магазинах косметические средства по уходу за кожей, основываясь только на отзывах и собственных представлениях о состоянии кожи. Прежде чем приобретать различные средства и пользоваться ими, необходимо проконсультироваться с врачом, который даст профессиональную консультацию.