Весна: средства ухода для лица и тела

Весной кожа нуждается в особом уходе. Постоянные перепады температур, осадки и ветер вызывают ее сухость, разрушают естественный защитный барьер. Из-за нехватки витаминов и микроэлементов кожа становится тусклой. Кроме того, с первыми лучами солнца появляется необходимость защиты от ультрафиолета. Расскажем, какие средства помогут коже в переходный сезон, вернут ей прежнюю красоту и блеск.

Фото: New Magazine New Magazine

Молочко для тела с шиммером Zeitun

Видео дня

Увлажняющее и питательное молочко для тела обладает чувственным ароматом и нежной консистенцией. Оно объединяет в своем составе природные афродизиаки и жасмин. Масло макадамии подарит коже мягкость и бархатистость, а шиммер обеспечит сияние и шелковистость. Легкая текстура молочка позволяет средству быстро впитываться без ощущения липкости и жирности. Отлично подходит для сухой кожи.

Солнцезащитный крем для лица Zeitun

Тонизирующий крем для лица поможет добиться совершенного тона без тяжелых текстур и вреда от ультрафиолетовых лучей. Натуральная минеральная формула с защитой SPF30, маслами Арганы, Бабассу и витамином Е обеспечивает невесомое покрытие. Оно не закупоривает поры и позволяет коже дышать. Нежная и легкая текстура средства безупречно выравнивает тон и придает лицу бархатистость. Увлажняющие масла питают и смягчают, а фильтр SPF30 надежно защищает от пигментации. Благодаря пудрово-цветочному аромату с нотками персика, ванили и гардении использование приносит небывалое удовольствие.

Патчи для глаз «Увлажнение и антистресс» recovery Bio

Гидрогелевые патчи интенсивно увлажняют кожу, уменьшают круги под глазами, а также способствуют устранению следов усталости, стресса и возрастных изменений. В состав включен витамин В3 (ниацинамид). Он укрепляет, осветляет и предотвращает появление пигментации. Мятная вода обеспечивает улучшение микроциркуляции, тонизирует и уменьшает отеки.

Крем для лица и области вокруг глаз «Увлажняющий» hidro Bio

Крем не только повышает тонус и эластичность кожи, но и служит хорошей основой под макияж. Средство не скатывается и быстро впитывается. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота глубоко проникает в дерму, напитывает влагой, притягивает и удерживает воду. Находящаяся в составе голубая Агава сочетает минералы, осмолиты и озиды. Они защищают кожу от сухости, улучшая ее состояние и внешний вид.

Увлажняющий лосьон для тела Nord`s Secret

Лосьон со свежим цитрусовым ароматом сочетает в себе комплекс эфирных масел бергамота и кедра. Они увлажняют и глубоко питают кожу, делают ее нежной и шелковистой. Масло сладкого миндаля обладает смягчающим и регенерирующим свойствами, а масло ши (карите) устраняет сухость и шелушения. Благодаря экстракту алоэ интенсивно вырабатывается коллаген, что позволяет коже задерживать влагу. Лосьон мгновенно впитывается, не оставляя липкой пленки.

Лосьон для тела Naturalium Emotions

Питательный лосьон с экзотическим ароматом макадамия и ши обладает нежной и тающей текстурой. Средство разработано специально для бережного ухода за кожей. Сочетание витамина Е, глицерина и провитамина В5 (Д-пантенол) дарит эффективное увлажнение, быстрое восстановление, а также защиту от внешний воздействий. Драгоценное масло дерева ши питает и придает коже шелковистость и эластичность. Лосьон быстро впитывается и не создает ощущения липкости.

Скраб для тела «Cool Rule»

Порадуйте свою кожу нежным скрабом для тела с ароматом клюквы в сахаре. Ухаживающие компоненты в составе интенсивно очищают кожу от ороговевших клеток и различных загрязнений. Кроме того, они выравнивают рельеф, стимулируют кровообращение, борются с отечностью и моделируют фигуру. Масло абрикосовой косточки увлажняет, повышает упругость и эластичность, а масло авокадо питает и успокаивает. Содержание экстракта клюквы помогает смягчить кожу и укрепить сосуды. Скраб «Cool Rule» – это прекрасное средство для домашних СПА-процедур с бесподобным ароматом.

Маска-перчатки для рук с парафином «Holly Polly»

Интенсивно увлажняющая и питающая маска-перчатки для рук – отличное средство для СПА-процедур в домашних условиях. Масло ши и оливы оказывают смягчающее действие, делают кожу гладкой и эластичной. Кокосовое масло обеспечивает увлажнение, тонизирует и помогает избавиться от огрубевших участков. Входящий в состав пантенол заживляет и восстанавливает. Также впечатляющий эффект оказывает парафин. Он активно обволакивает поверхность кожи, создает надежное защитное покрытие, обеспечивает приток крови к тканям кожи. К тому же, компонент нормализует движение лимфы и способствует выводу накопившихся токсинов. Благодаря маске кожа рук, ногтевая пластина и кутикула становятся мягкими, здоровыми и ухоженными.

Увлажняющий крем Multi-Active от Ilona Lunden

Крем адаптируется к индивидуальным потребностям кожи лица и шеи. В составе средства только натуральные компоненты, сочетание которых обеспечивает правильный уход, а также защиту и питание. Нежная сливочная структура дарит комфорт даже самым чувствительным и требовательным участкам. Солнечный фильтр станет преградой для ультрафиолетовых лучей UVA-UVB и защитит от свободных радикалов. Гиалуроновая кислота поддержит оптимальный уровень увлажненности на протяжении всего дня. К тому же, крем Multi-Active станет идеальной базой под макияж для обладательниц любого типа кожи.

DR.F5 EXO-TOX лифтинг крем с бакучиолом

Омолаживающий крем помогает избавиться от мимических морщин, подтягивает овал лица и возвращает коже эластичность. Сливочная текстура насыщает питательными компонентами и дарит длительное увлажнение. Благодаря богатому составу, пептидам и синергии запатентованных комплексов крем обладает ярковыраженным анти-возрастным действием. Ниацинамид устраняет нежелательную пигментацию и сокращает воспаления, а растительные экстракты усиливают антиоксидантную защиту. Средство с бакучиолом придает здоровое сияние, устраняет тусклость, делает кожу мягкой и гладкой.

DR.F5 солнцезащитный праймер-стик Airy Fit

Праймер-стик – новое удобное средство для защиты кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей, созданное на основе микса физических и химических фильтров. Он эффективно оберегает от пигментации, ожогов и преждевременного старения. Экстракт корня солодки обладает противовоспалительным действием, значительно сокращает количество высыпаний. Экстракт портулака увлажняет кожу, устраняет раздражения и способствует заживлению ран. Кроме того, в составе содержатся несколько разновидностей центеллы, которые благотворно воздействуют на раздраженную кожу. Примечательно, что средство подойдет для обладателей жирной, комбинированной и проблемной кожи. Благодаря глубоким увлажняющим свойствам и устойчивости к воде и поту стик будет идеален в качестве базы под макияж.

Крем для лица Lami Nari

Крем для лица «Питание и увлажнение Lami Nari» дарит целительную силу морских глубин. Благодаря уникальному комплексу средство поддерживает и продлевает молодость кожи. В состав крема входят вытяжки из ламинарии. Они обеспечивают его универсальность для любого типа кожи. Маннит увлажняет, успокаивает и защищает от негативного воздействия окружающей среды. Содержание экстракта ламинарии способствует питанию витаминами и ценными микроэлементами, а также повышает эластичность и нормализует процесс обновления клеток. Медные производные хлорофилла улучшают цвет лица и эффективно устраняют сухость. К тому же, комплекс масел великолепно смягчает кожу и улучшает ее состояние.

Frudia новый крем с центеллой