Рынок косметики наводнили подделки: как наживаются на здоровье россиян

Вопреки западным санкциям, маркетплейсы и полки магазинов в России заполнены косметикой и парфюмерией иностранных брендов. Средства ушедших из страны марок продолжают свободно продаваться на Ozon и Wildberries, а также в крупных торговых сетях, таких как «Золотое Яблоко», «Л'Этуаль» и «РивГош». Однако в последний год покупатели все чаще возмущались качеством продукции — на горячую линию Роспотребнадзора поступило около 5,5 тысячи жалоб. Представители ретейлеров ссылаются на изменения состава косметики и упаковки от самих производителей, в то время как россияне подозревают их в продаже фейковой косметики. Как контрабанда попадает в онлайн- и офлайн-магазины и как отличить оригинал от подделки — разбиралась «Лента.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

«От косметики с маркетплейса мое лицо покрылось прыщами»

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За последний год российский рынок косметики и парфюмерии пережил мощную встряску. С началом событий на Украине большинство западных брендов — от массмаркета до люкса — сократили ассортимент или вовсе приостановили деятельность в стране до улучшения геополитической обстановки. Начались трудности и с заграничными поставками — в магазинах возник дефицит продукции любимых марок россиян.

По данным Forbes, до февраля 2022 года 70 процентов рынка косметики контролировали международные компании

Санкции вызвали новый всплеск популярности уже зарекомендовавших себя в России корейских марок, которые покорили потребителей доступностью при высоком качестве. Так, с 2014 по 2019 год объем импорта южнокорейской косметики вырос почти в девять раз — с 15,5 до 137,3 миллиона долларов (от 1,1 до 10,5 миллиарда рублей). Неудивительно, что вместе с тем повсеместно увеличилось и количество реплик. «Подделывают то, что продается лучше всего», — сетует генеральный директор компании Korea Trade Максим Болезнов.

В списке фейков оказался тональный крем Collagen, который прослыл в сети самым популярным бюджетным средством из Кореи. Среди поклонниц тона была телеведущая Валерия из Владикавказа, которая регулярно заказывала его на Ozon. По словам девушки, именно там его продавали по самой выгодной цене по сравнению с магазинами и другими маркетплейсами. В сентябре 2022 года при вскрытии очередной посылки с кремом покупательница заподозрила неладное из-за некачественной упаковки. А во время нанесения макияжа опасения Валерии подтвердились: тон ложился неровно, а его оттенок значительно отличался от заявленного на сайте.

После нанесения крема мое лицо покрылось различными высыпаниями и прыщами, которые пришлось лечить еще несколько недель. При этом цена на Ozon незначительно отличалась от цен в популярных магазинах косметики — тон стоил около 700 рублей, и сэкономила я всего 300 рублей

Валерия – телеведущая

Пресс-служба Ozon рассказала «Ленте.ру», что сервис постоянно борется с недобросовестными продавцами. В первую очередь владельцы карточек товара должны по запросу предоставлять компании все необходимые документы, включая документы на бренд и сертификаты качества, в противном случае продукцию не отгрузят на склад, либо снимут с продажи на сайте.

Мы рекомендуем пользователям обращать внимание на плашку «Оригинал», которая размещается под карточкой товара. Ее получают те товары, на которые продавец заранее загрузил все необходимые документы, и они прошли нашу проверку. Значит, покупатели могут быть уверены в оригинальности продукции

пресс-служба Ozon

Покупателей, которые столкнулись с контрафактной продукцией, Ozon призывает обращаться в службу поддержки. «Запрос будет обработан службой контроля качества: мы запросим документы у продавца и скроем карточку с площадки, если они не будут предоставлены в течение трех дней. Пока идет дальнейшее разбирательство, продавец не сможет реализовать этот товар», — пояснили представители маркетплейса.

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В конце прошлого года журналистка Алиса из Москвы столкнулась с обманом на Wildberries, когда приобрела лосьон израильского бренда Holy Land Super Lotion. Причина выбора маркетплейса — та же: стоимость и условия доставки у продавца были выгоднее, чем в офлайн-точках продаж (цена разнилась в 200 рублей). В итоге девушка получила подделку. По ее словам, внешний вид упаковки отличался от коробки оригинального средства, а QR-код не выводил информацию о сертификации продукта. «Продавец заклеил даже специальную красную пломбу, которую Holy Land размещает на косметике в качестве доказательства оригинальности», — пожаловалась Алиса.

В отличие от Валерии, которая просто выбросила «паленый» тон, Алиса направила жалобу в службу поддержки Wildberries. После ее рассмотрения компания вернула деньги, однако лосьон этого продавца по-прежнему представлен на маркетплейсе вопреки претензиям и негативным отзывам других покупателей.

Еще на Wildberries я заказывала хайлайтер Wet n Wild MegaGlo Makeup Stick Concealer, на который у меня началась жуткая аллергия — ключицы покрылись огромными красными пятнами. И это при том, что раньше такой реакции на тот же продукт, купленный в другом месте, не возникало

Алиса – журналистка

Лента.ру

В свою очередь, представители Wildberries заявляют, что разработали целый комплекс мер, которые помогают им пресекать продажу сомнительной продукции. В частности, для размещения на площадке предпринимателям необходимо предъявить все разрешающие документы, а для верификации товаров компания регулярно проводит мониторинг всего ассортимента.

«Мы напрямую сотрудничаем с международными брендами и закупаем продукцию только у их официальных представителей. Есть и дополнительная верификация продукции с помощью сервиса Росаккредитации, а также интеграции с реестрами Роскачества и свидетельств государственной регистрации БАДов от ЕЭК. К тому же мы внедрили сервис "Цифровой арбитраж", который позволяет предпринимателям самостоятельно напрямую проверять правоустанавливающие документы и защищает их от нарушения их авторских прав другими игроками», — говорят в компании.

«Оригинал не может стоить 1000 рублей»

На Ozon и Wildberries практически все сыворотки, маски, кремы и «умывалки» действительно продаются в разы дешевле, чем в офлайн-магазинах. Это одна из главных причин, по которой покупатели отдают предпочтение именно им.

Блогеры давно обратили внимание на странную стоимость продукции на маркетплейсах: на YouTube опубликовано множество разоблачений недобросовестных продавцов, предлагающих фейковые товары практически по ценам оригиналов. Среди них — Катя Конасова, которая регулярно раскрывает обманы таких бизнесменов. В ролике, который набрал более 1,6 миллиона просмотров, основатель сети магазинов корейской косметики «Атами» Аль-Хамид Малек сделал обзор о масках для лица Carbonated Bubble Clay Mask одного из самых продаваемых производителей — Elizavecca.

По просьбе Конасовой, эксперт проанализировал упаковку и консистенцию оригинальной маски и сравнил ее с образцами, купленными на Ozon, Wildberries и московском рынке «Садовод». Малек быстро пришел к выводу, что два последних экземпляра — реплики, о чем говорили качество печати на обертке и цвет самого продукта. К тому же на некоторых банках отсутствовала русификация (информация о составе и дистрибьюторе в России) и специальный QR-код, по которому покупатель может определить подлинность товара на официальном сайте бренда. А Ozon и вовсе прислал маску другой марки.

С развитием интернет-торговли, недоступной для традиционных методов государственного надзора, продажа контрафакта существенно упростилась. Именно поэтому российское правительство последовательно внедряет инструменты цифрового контроля, необременительные для бизнеса, но крайне эффективные в деле защиты интересов потребителей

Олег Павлов – заместитель председателя Общественного совета Роспотребнадзора

На рынке присутствует огромное количество реплик европейских и американских брендов, которые пользуются у российских покупателей не меньшим спросом, чем «корейцы». Например, продукты от иностранных знаменитостей — Huda Beauty, Kylie Cosmetics, Zoeva и так далее.

Блогерша Ольга Михневич, чей канал насчитывает более миллиона подписчиков, провела собственный эксперимент. Бьюти-инфлюэнсер приобрела несколько позиций на Wildberries и Ozon и сопоставила их с оригинальной продукцией, купленной у западных ретейлеров или их официальных дистрибьюторов в России. В обзор попали палетки Huda Beauty, спонж и помады Kylie Cosmetics, набор кистей Zoeva Rose Gold, тушь для ресниц L’Oreal, хайлайтер theBalm и другое.

Михневич сравнила упаковку и флаконы декоративной косметики, а также детально изучила ее консистенцию, оттенки и другие наружные свойства. В процессе экспертизы автор видео пришла к выводу, что все средства — фейковые. «Безусловно, на маркетплейсах можно нарваться на подделку. Нужно понимать, что оригинальная Huda Beauty не может стоить 1000 рублей, тогда как как в официальной Sephora она продается за 5800 рублей», — заключила блогерша.

При чем тут «Садовод»?

Часто блогеры отвечают на вопросы подписчиков о том, как контрафакт попадает на маркетплейсы или полки офлайн-магазинов. Из расследования Конасовой, например, выяснилось, что часть продавцов закупает фейки на столичном «Садоводе».

На рынке можно обнаружить не только огромное количество поддельной корейской, европейской и американской декоративной косметики, но и реплики парфюмерии и уходовых средств. К ним, кстати, предлагаются «паленые» брендированные пакеты. Полки заполонили мисты и кремы Victoria's Secret, духи и диффузоры Zielinski & Rozen, маски Dr Jart и патчи Petitfee с экстрактом жемчуга — эти позиции, по словам владельцев торговых точек, чаще всего покупают оптом. В разговоре с корреспонденткой «Ленты.ру» продавцы не стали скрывать тот факт, что все перечисленные средства — точная копия оригинальной продукции. Реплики в основном привозят из Китая и Турции, рассказали они.

Удобство «Садовода» заключается в том, что потенциальному продавцу не требуется выезжать за товаром на производства. Заказ можно оформить прямо через социальные сети и уже через несколько дней получить огромные партии готовой к отгрузке на маркетплейсы фейковой продукции.

Так, например, в аккаунте sadovod_cosmetic в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) предлагают самовывоз или отправку посылки (с товаром минимум на 2000 рублей) различными транспортными компаниями в день оформления заказа. При этом в личных сообщениях продавец уточнил, что никакой документации о происхождении средств покупателю не предоставляет.

Лента.ру

Но партнерам Wildberries никакие документы и не нужны — и хотя маркетплейс требует от продавцов отгружать исключительно оригинальную продукцию, по факту его сотрудники никак не проверяют наличие сертификатов соответствия. К тому же при обращении служба поддержки отмечает, что номер сертификата следует запрашивать напрямую у продавца, который может попросту проигнорировать такую просьбу.

Впрочем, владелица магазина уходовой и декоративной косметики LibLab Елизавета Аргашокова объясняет, что наличие сертификата не доказывает оригинальность продукции, поскольку образцы таких документов находятся в свободном доступе в сети. Вместо него она рекомендует запрашивать договор о сотрудничестве с официальным дистрибьютором или самим производителем, в котором прописаны условия закупки товара. При этом предпринимательница упомянула, что иногда продавцов обвиняют в поставках фейковой продукции ошибочно.

Бывает, что покупатели сталкиваются с браком, путая его с подделкой. Часто средства портятся во время хранения на складе или при перевозке, а клиенты обвиняют самого продавца, не разбираясь в истинных причинах ненадлежащего качества товара

Елизавета – владелица магазина косметики LibLab

«Я пыталась добиться ответа на протяжении нескольких дней»

Наличие подделок на Wildberries и Ozon объясняется еще и тем, что продавать товар там может любой человек, чью документацию руководство не в силах проверить оперативно. И если эта проблема уже несколько лет освещается блогерами, то факт поставки некачественной косметики и парфюмерии в крупные сети, такие как «Рив Гош», «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко», продолжает замалчиваться.

За последний год покупатели все чаще стали сомневаться в оригинальности продукции на прилавках точек этих сетей. Наравне с рекламными постами у инфлюэнсеров иногда появляются и предупреждения о подделках. Кроме того, в соцсетях создаются целые группы, где пользователи делятся неприятным опытом о шопинге в популярных офлайн-магазинах.

Одна из участниц подобного сообщества, студентка Александра из Ростова-на-Дону, рассказала, что приобрела в «Золотом яблоке» духи Mancera Wild Fruits за 9000 рублей с доставкой на дом. Она уточнила, что ранее тестировала парфюм в физической точке, поэтому не сомневалась в его качестве при заказе на сайте. Но уже на этапе вскрытия упаковки отсутствие штрихкода показалось девушке подозрительным, а после нанесения аромата на кожу у нее и вовсе не осталось сомнений в том, что перед ней — подделка.

Нанесла аромат и почувствовала резкий запах, совсем не похожий на тестер. Думала, что сейчас он раскроется и будет пахнуть, как должен, но через 20 минут аромат и вовсе пропал. Позже я заметила, что крышка пузырька также отличалась от моих предыдущих духов той же фирмы

Александра – студентка

Недовольная покупательница в надежде получить компенсацию за некачественный парфюм отправилась в магазин «Золотое Яблоко» в ростовском торговом центре «Горизонт». Менеджер компании отказал ей в возврате средств, демонстрируя документы, которые якобы подтверждали оригинальность продукции.

Предпринимательницу Ангелину из Барнаула тоже насторожило отсутствие на флаконе GIVENCHY Ange ou Demon Eau каких-либо надписей, в том числе названия, срока годности и объема духов. Тогда девушка решила разобраться, почему товар на фотографиях с сайта так сильно отличается от реального. Клиентская служба ретейлера сослалась на якобы изменившийся дизайн парфюма, но подтверждающие этот факт документы так и не предоставила. «Я оставила духи и не подала иск в суд только потому, что запах все-таки был стойким. Но более покупать в "Яблоке" я ничего не намерена. Никаких сертификатов они мне не прислали, хотя я пыталась добиться ответа на протяжении нескольких дней. Кроме того, сотрудники игнорировали мои просьбы об обмене и возврате», — высказалась она.

В начале марта юристка Александра в отличие от других героинь купила парфюм Essentials Paris не онлайн, а в магазине «Золотое Яблоко» краснодарского торгового центра «Галерея». Она считает, что парфюм оказался репликой, поскольку держался на теле всего 15 минут, а сам аромат «колоссально» отличается от тестера на витрине. Жалобы клиентки в службу поддержки и продавцам в офлайн-точке не принесли никаких результатов — ее заверили в том, что духи оригинальные, но также не предоставили сертификатов. Женщина написала досудебную претензию, однако ответа от ретейлера не получила.

«Они стали закупать хорошую подделку и торговать ею по настоящим документам»

«Мне кажется, что в связи с санкциями они стали закупать хорошую подделку и торговать ею по настоящим документам», — предположила Александра из Ростова-на-Дону.

Однако руководитель клиентского сервиса сети «Золотое Яблоко» Галина Шалапугина опровергла предположение клиентки. В разговоре с «Лентой.ру» она заявила, что в магазинах сети никогда не продавались подделки. Сотрудница компании пояснила, что ретейлер работает исключительно с официальными представителями брендов, поэтому появление реплик в сети просто невозможно.

Также «Золотое Яблоко» является официальным дистрибьютором некоторых брендов в странах присутствия сети, таких как Versace, Moschino, SVR, Payot, Omorovicza, Chopard и других. Увидеть наши прямые контракты легко — на этикетках товаров этих брендов вы найдете упоминание нашей компании — ИК «Джи Эй Групп», обозначающее, что товар был куплен «Золотым Яблоком» напрямую у производителя со всеми соответствующими сертификатами качества

Галина Шалапугина – руководитель клиентского сервиса сети «Золотое Яблоко»

Шалапугина заверила, что в случае возникновения у клиентов вопросов, связанных с качеством товара, в «Золотом Яблоке» всегда предоставят необходимые документы о его подлинности.

«В случаях подтвержденного производственного брака мы всегда возвращаем клиенту деньги, либо заменяем товар», — подчеркнула она.

Глава клиентского сервиса высказалась и об отличии упаковки парфюма из магазина от той, что приобреталась ранее или в другой стране. По ее словам, у разных партий дизайн коробки может варьироваться. Это связано с тем, что бренд просто обновил ее, в то время как продукция со старым декором еще осталась на рынке.

Однако штрихкод и QR-код должны печататься на каждой коробке духов, говорит Олег Павлов. В случае Александры штрихкод присутствовал только на прозрачной упаковочной пленке, что ее и насторожило. Дело в том, что парфюмерия подлежит маркировке, поэтому главный признак оригинальности продукции — наличие цифрового кода, который можно самостоятельно и бесплатно проверить с помощью приложения «Честный ЗНАК».

Если факт подделки очевиден (например, подтвержден в приложении «Честный ЗНАК»), то в большинстве случаев потребителям удается решить спор и получить деньги без суда. Помимо возврата следует также подать через приложение жалобу в надзорные органы

Олег Павлов – заместитель председателя Общественного совета Роспотребнадзора

Об аналогичных случаях рассказывают множество потребителей, которым чаще всего не удается вернуть свои средства. В таких ситуациях адвокат Вадим Колосов рекомендует клиентам составлять претензию и доказывать свою правоту в суде, проводя соответствующие экспертизы.

В случае поступления жалобы продавец обязан доказать оригинальность товара, продолжает Колосов. «Причем ответственность за нарушение прав на интеллектуальную собственность, включая товарные знаки, наступает для предпринимателя и без вины. То есть фразы типа: "Я не знал", "Это мне такое продали" — его не защитят», — пояснил он и добавил, что нарушителей может ждать не только административная, но и уголовная ответственность.

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В июне прошлого года в России приняли закон о легализации параллельного импорта, который позволяет отечественным бизнесменам ввозить в страну товары без разрешения правообладателей. Несмотря на это, продавцы все равно обязаны предоставлять покупателям документы о происхождении продукции, напоминает Павлов.

Компания-импортер в любом случае должна соблюдать все требования российского законодательства, в том числе подтверждать соответствие профильному техрегламенту и получать декларации или проходить процедуру обязательной регистрации

Олег Павлов – заместитель председателя Общественного совета Роспотребнадзора

В то же время первый заместитель директора АНО «ННЦК» («Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции») Байсолт Хамзатов предупредил россиян, что параллельный импорт негативно сказался на рынке фейков. «Не всеми участниками рынка используются возможности параллельного импорта по назначению, в связи с чем наблюдается рост доли контрафактной продукции, которая далека от соответствия требованиям качества», — уточнил он.

В список брендов для параллельного импорта на сегодняшний день входят почти все популярные производители косметики, среди которых Acqua di Parma, Blumarine, Clarins, Elemis, Essential Parfums, Givenchy, Jimmy Choo, Kenzo и Lanvin