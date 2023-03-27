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4 часа назад

Косметолог Савина предупредила о негативном влиянии стресса на кожу

Слово и Дело

Длительный стресс может плохо сказываться на коже из-за чего ее качество начнет страдать. Об этом рассказала врач-косметолог Анастасия Савина в интервью «Газете.Ru». По ее словам, стресс угрожает нарушению постоянства внутренней среды организма, а также негативно влияет на нервную и эндокринную системы. Изменения их функций сказываются на всех органах, пояснила специалист.

Косметолог Савина предупредила о негативном влиянии стресса на кожу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Хронический стресс может стать пусковым фактором развития аллергических реакций, различных кожных заболеваний, а также привести к обострению уже имеющихся. При лечении болезней, которые провоцируют нарушения психики и стресс, необходима психологическая поддержка специалистов, констатировала Савина.

Красота,Анастасия Савина,
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