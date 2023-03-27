Косметолог Савина предупредила о негативном влиянии стресса на кожу

Длительный стресс может плохо сказываться на коже из-за чего ее качество начнет страдать. Об этом рассказала врач-косметолог Анастасия Савина в интервью «Газете.Ru». По ее словам, стресс угрожает нарушению постоянства внутренней среды организма, а также негативно влияет на нервную и эндокринную системы. Изменения их функций сказываются на всех органах, пояснила специалист.