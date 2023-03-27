Мастера раскритиковали в сети за «гусеницу» вместо ресниц на лице клиентки

«Я звоню в полицию, чтобы пожаловаться на вас», «Моргни дважды, если ты в опасности», «С таким внешним видом ее будут теперь стыдиться», «Ощущение, что она попросила пушистую гусеницу на лице вместо ресниц», — заявили они.