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3 часа назад

Мастера раскритиковали в сети за «гусеницу» вместо ресниц на лице клиентки

Lenta.ru

Мастер Элли Смит из Великобритании нарастила клиентке искусственные ресницы и была раскритикована в сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Мастера раскритиковали в сети за «гусеницу» вместо ресниц на лице клиентки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом lavishlashes512111 продемонстрировала результат своей работы. Так, перед камерой предстала девушка с чересчур густыми и объемными ресницами нестандартной длины на верхних веках, которые усложняют ей процесс моргания.

Публикация стала вирусной и набрала более 363 тысяч просмотров. Подписчики возмутились внешним видом клиентки Смит, о чем написали в комментариях под постом.

«Я звоню в полицию, чтобы пожаловаться на вас», «Моргни дважды, если ты в опасности», «С таким внешним видом ее будут теперь стыдиться», «Ощущение, что она попросила пушистую гусеницу на лице вместо ресниц», — заявили они.

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