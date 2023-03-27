Косметолог рассказала, помогает ли массаж разгладить морщины

В настоящее время огромной популярностью среди возрастных женщин пользуется фейсбилдинг – самомассаж, направленный на укрепление мышц лица и шеи. С помощью комплекса упражнений дамы пытаются убрать морщины, заломы, провисание века. Действительно ли эта практика помогает омолодиться, рассказала в беседе с «ФедералПресс» косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина.

«Если нет генетических предрасположенностей или приобретенных патологий, требующих медицинского наблюдения и вмешательства (патология глазодвигательного нерва, синдром Гунна), то регулярный массаж лица, в частности, в области вокруг глаз, в комплексе с профессиональной косметикой и тейпами дает отличный результат», – отметила эксперт.

Однако Ягодина добавила, что действительно хороший результат от массажа будет только при соблюдении некоторых условий. Во-первых, нужно вовремя начать, чтобы не допустить момент, когда уже слишком явные эстетические недостатки бросаются в глаза, а собственное отражение в зеркале не радует. Во-вторых, соблюдать регулярность. И, в-третьих, обращаться к специалистам – косметологам, фейшиалистам – для подбора качественных и эффективных средств и упражнений.