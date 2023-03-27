Парикмахеры перечислили визуально омолаживающие прически

Стилисты Стив Дилижанс и Тайлер Мур из Лондона перечислили визуально омолаживающие женские прически. Соответствующие комментарии приводит Express.co.uk.
В первую очередь Дилижанс посоветовал покрасить волосы в холодные тона, чтобы добавить объема локонам и яркости внешнему виду.
«Также используйте средства для ухода за кожей головы, чтобы ваши пряди выглядели здоровыми», — порекомендовал он.
Помимо этого, Мур заявил, что женщинам зрелого возраста подойдет челка.
«Если у вас невысокий лоб, то пышную челку лучше не носить, так как это может скрыть черты лица и привлечь внимание к любым недостаткам. При этом челка, зачесанная набок, может быть отличным вариантом», — высказался парикмахер.
В заключение специалист упомянул, что многослойная стрижка, короткий боб и пикси (короткая сзади и по бокам головы прическа с челкой — прим. «Ленты.ру») могут зрительно улучшить внешний вид зрелых женщин.