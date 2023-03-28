4 ошибки в макияже, которые уродуют и старят лицо

Помада, тушь и тени могут сделать любую женщину красивее, но только если пользоваться ими правильно.

© unsplash.com

Визажист Елизавета Настусенко назвала ошибки в макияже, которые уродуют и старят лицо.

Запоминайте.

1. Неправильно выбираем оттенок

Речь идёт про тональные средства и средства для контуринга. Слишком светлые сделают лицо мертвенно-бледным. Слишком тёмные будут сильно контрастировать с кожей, а желтоватые сделают из вас персонажа мультсериала «Симпсоны».

2. Неправильно наносим тон

«Тональное средство обязательно наносим кистью либо спонжиком. Начинаем с нижней части лица, чтобы избежать излишков тона в центре и не создать эффект маски. Не забываем про веки, уши: по этим участкам проходимся остатками. Консилером обязательно перекрываем венку между внутренним уголком глаза и переносицей, так называемую «зону усталости». Не забываем про «провал» на внешнем углу глаза, хорошо растушёвываем тон специальной кистью», — говорит визажист.

3. Не используем пудру

Пудра нужна, чтобы закрепить тональник. Она поможет избежать появления пятен и «дырок», а также жирного блеска.

4. Неправильно наносим румяна

«Румяна необходимо наносить чуть выше самой выступающей части скулы (яблочка) и тянуть к виску, создавая лифтинг-эффект», — советует мастер.

консилер со светоотражающими частицами, чтобы скрыть следы усталости и мелкие несовершенства;

СС-крем, чтобы выровнять тон кожи;

полупрозрачные румяна, чтобы придать лицу свежести;

прозрачная пудра для закрепления тона;

бронзирующая пудра для деликатного скульптурирования лица и лифтинг-эффекта;

средства для бровей (карандаш/тени/гель);

тушь для ресниц;

увлажняющая помада для губ. Елизавета Настусенко перечислила, что из декоративной косметики она сама использует для красивого результата: