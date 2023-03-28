4 ошибки в макияже, которые уродуют и старят лицо

Помада, тушь и тени могут сделать любую женщину красивее, но только если пользоваться ими правильно.
Визажист Елизавета Настусенко назвала ошибки в макияже, которые уродуют и старят лицо.
Запоминайте.
1. Неправильно выбираем оттенок
Речь идёт про тональные средства и средства для контуринга. Слишком светлые сделают лицо мертвенно-бледным. Слишком тёмные будут сильно контрастировать с кожей, а желтоватые сделают из вас персонажа мультсериала «Симпсоны».
2. Неправильно наносим тон
«Тональное средство обязательно наносим кистью либо спонжиком. Начинаем с нижней части лица, чтобы избежать излишков тона в центре и не создать эффект маски. Не забываем про веки, уши: по этим участкам проходимся остатками. Консилером обязательно перекрываем венку между внутренним уголком глаза и переносицей, так называемую «зону усталости». Не забываем про «провал» на внешнем углу глаза, хорошо растушёвываем тон специальной кистью», — говорит визажист.
3. Не используем пудру
Пудра нужна, чтобы закрепить тональник. Она поможет избежать появления пятен и «дырок», а также жирного блеска.
4. Неправильно наносим румяна
«Румяна необходимо наносить чуть выше самой выступающей части скулы (яблочка) и тянуть к виску, создавая лифтинг-эффект», — советует мастер.
- консилер со светоотражающими частицами, чтобы скрыть следы усталости и мелкие несовершенства;
- СС-крем, чтобы выровнять тон кожи;
- полупрозрачные румяна, чтобы придать лицу свежести;
- прозрачная пудра для закрепления тона;
- бронзирующая пудра для деликатного скульптурирования лица и лифтинг-эффекта;
- средства для бровей (карандаш/тени/гель);
- тушь для ресниц;
- увлажняющая помада для губ.
Правильно подобранная косметика может помочь любой женщине выглядеть красивой и уверенной.