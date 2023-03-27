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2 часа назад

Хит сезона — оранжевый цвет в макияже

WomanHit.ru

Один из самых ярких трендов весенне-летних недель моды — макияж всех оттенков оранжевого, от нежного лососевого до насыщенной охры

Хит сезона — оранжевый цвет в макияже
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

На подиуме оранжевый был представлен в самых разных вариациях: персиковые тени в сочетании с серебристой тушью у Simone Rocha, янтарная подводка по нижнему веку у 16arlington, размашистые стрелки, словно нарисованные масляной краской облепихового цвета, как у Paul & Joe, или выложенные апельсиновыми пайетками, как у Halpern.

Если вы готовы к экспериментам, выбирайте супер-яркий насыщенный оттенок. Остальным подойдут пастельные или горчичные тона. Плюс оранжевого в том, что эффекта усталых глаз тут можно не бояться. Особенно, если выбрать текстуру с шиммером.

Самый сок

Оранжевая помада — небанальная альтернатива красной. Есть несколько способов носить этот жизнеутверждающий цвет. Например, сделать ставку на неоново-морковный, создающий смелый образ с акцентом на губы. Кстати, такой оттенок помады делает зеленые и голубые глаза ярче и выразительнее. Более темные тона (ржавый, терракотовый) хорошо подходят для монохромного макияжа. А персиковый, абрикосовый и лососевый — идеальны для создания легкого ежедневного образа. Сначала нанесите на губы любимый бальзам, подержите несколько минут и промокните салфеткой — это надолго увлажнит кожу. Затем пальцами или плоской кистью нанесите помаду. Если хотите получить матовую текстуру, в качестве финального этапа воспользуйтесь прозрачной пудрой.

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