Один из самых ярких трендов весенне-летних недель моды — макияж всех оттенков оранжевого, от нежного лососевого до насыщенной охры

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

На подиуме оранжевый был представлен в самых разных вариациях: персиковые тени в сочетании с серебристой тушью у Simone Rocha, янтарная подводка по нижнему веку у 16arlington, размашистые стрелки, словно нарисованные масляной краской облепихового цвета, как у Paul & Joe, или выложенные апельсиновыми пайетками, как у Halpern.

Если вы готовы к экспериментам, выбирайте супер-яркий насыщенный оттенок. Остальным подойдут пастельные или горчичные тона. Плюс оранжевого в том, что эффекта усталых глаз тут можно не бояться. Особенно, если выбрать текстуру с шиммером.

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