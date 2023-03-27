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1 час назад

Дерматолог назвала причины сухости кожи

Москва24

Сухая кожа может стать следствием дерматологических заболеваний или появиться с возрастом из-за снижения выработки гормонов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на дерматолога-косметолога Надежду Юдину.

Дерматолог назвала причины сухости кожи
Фото: Москва 24Москва 24

Врач отметила, что проблемы с кожей могут появиться у курящих людей, из-за неправильного питания, долгого пребывания на солнце или из-за возраста. Последняя причина приводит к уменьшению выработки кожного сала, гиалуроновой кислоты и коллагена.

"Самым простым решением проблемы многие считают активное использование увлажняющего крема, но он помогает далеко не всегда. И действует не так эффективно, как хотелось бы", – объяснила Юдина.

Дерматолог посоветовала употреблять больше чистой воды и готовить еду с растительными маслами, а также увлажнять воздух в помещениях и отдавать предпочтение натуральным тканям при выборе одежды и постельного белья.

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