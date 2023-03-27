Дерматолог назвала причины сухости кожи

Сухая кожа может стать следствием дерматологических заболеваний или появиться с возрастом из-за снижения выработки гормонов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на дерматолога-косметолога Надежду Юдину.
Врач отметила, что проблемы с кожей могут появиться у курящих людей, из-за неправильного питания, долгого пребывания на солнце или из-за возраста. Последняя причина приводит к уменьшению выработки кожного сала, гиалуроновой кислоты и коллагена.
"Самым простым решением проблемы многие считают активное использование увлажняющего крема, но он помогает далеко не всегда. И действует не так эффективно, как хотелось бы", – объяснила Юдина.
Дерматолог посоветовала употреблять больше чистой воды и готовить еду с растительными маслами, а также увлажнять воздух в помещениях и отдавать предпочтение натуральным тканям при выборе одежды и постельного белья.