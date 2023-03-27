Названы делающие возрастных мужчин молодыми и красивыми процедуры

Комбинированный пилинг — одна из лучших уходовых процедур для возрастных мужчин, желающих выглядеть моложе, заявила эксперт в области малоинвазивных методик омоложения Анна Негм. В беседе с «Лентой.ру» она назвала еще две процедуры, которые делают мужчин более красивыми.

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По ее словам, мужчины визуально стареют позже женщин, так как у них толще кожа. Но, когда морщины все же появляются на лице, они выглядят более глубокими, поскольку подкожно-жировая клетчатка истончается, объяснила Негм. Кроме того, по ее опыту, мужчины реже прибегают к уходовым процедурам. Поэтому признаки старения с возрастом только усиливаются: появляется прищуренный взгляд, лобные и межбровные морщины, круги под глазами, изможденный вид, плывущий овал лица, носогубные валики.

Косметология не в силах остановить старение, но уходовые и аппаратные процедуры способны замедлить проявление возрастных признаков, успокоила косметолог. Привлекательная внешность делает мужчину более уверенным в себе, а значит, успешным и энергичным, считает она. Одним из эффективных способов продлить молодость она называет уколы ботокса.

Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что нитевой лифтинг успешно решает проблему носогубных валиков, «стекающего» лица. Однако в этом случае крайне важно, чтобы врач разбирался в биомеханике старения: если просто заполнить препаратом морщины, проблема не будет устранена, а только усилится, так как на лице появится дополнительный, утяжеляющий объем.

Лазерные методики, RF-лифтинг и другие процедуры, в основе которых лежит нагревание тканей, не стоит использовать для омоложения, так как в ходе них повреждаются коллаген и эластин, предупредила косметолог. Собственный запас фибробластов истощается, а восстановить их крайне сложно.