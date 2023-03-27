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1 час назад

Косметолог раскрыла россиянам правду о массаже лица для омоложения

Lenta.ru

Косметолог Ирина Ягодина раскрыла россиянам правду о массаже лица для омоложения. Соответствующие комментарии приводит издание «Федерал Пресс».

Косметолог раскрыла россиянам правду о массаже лица для омоложения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению доктора, упомянутая процедура является эффективным методом борьбы с мимическими морщинами. «Если нет генетических предрасположенностей или приобретенных патологий, то массаж лица, в частности вокруг глаз, в комплексе с профессиональной косметикой и тейпами дают хороший результат», — высказалась эксперт.

Однако, как утверждает Ягодина, изменить свой внешний вид и избавиться от первых признаков старения можно только при соблюдении ряда условий. В первую очередь врач посоветовала начинать массаж до появления явных косметических дефектов, которые бросаются в глаза. Кроме того, специалист уточнила, что необходимо соблюдать регулярность сеансов.

В заключение специалист порекомендовала обращаться к специалистам — косметологам или фейшиалистам, которые грамотно подберут эффективные средства и упражнения для лица.

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