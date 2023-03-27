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57 минут назад

Опасные последствия популярных косметологических процедур

Lenta.ru

Врач Николь Джеймс раскрыла опасные последствия популярных косметологических процедур. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

Опасные последствия популярных косметологических процедур
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам инфлюэнсерши с никнеймом doctor.nicolej, нитевой лифтинг (малоинвазивная методика омоложения и армирования тканей лица с помощью биосовместимых нитей — прим. «Ленты.ру») может привести к заражению крови, опущению глаз, а также многочисленным шрамам на коже.

Также в список вошла техника по увеличению губ методом russian lips.

«Вводится наполнитель, чтобы создать форму губ, как у русских кукол. Вы будете отлично смотреться, выйдя из салона, но через месяц филлер станет вытекать и искажать форму лица», — пояснила Джеймс.

В заключение специалист раскритиковала нехирургическую пластику носа, которая заключается во введении препарата для изменения его формы и моделирования кончика.

«Здесь есть большой риск ослепнуть», — предупредила медик.

Красота,
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