Опасные последствия популярных косметологических процедур

По словам инфлюэнсерши с никнеймом doctor.nicolej, нитевой лифтинг (малоинвазивная методика омоложения и армирования тканей лица с помощью биосовместимых нитей — прим. «Ленты.ру») может привести к заражению крови, опущению глаз, а также многочисленным шрамам на коже.