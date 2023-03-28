Наращивание волос: все минусы и плюсы beauty-процедуры

Наращивание волос стало популярной процедурой среди многих женщин, которые мечтают о длинных, густых волосах. Однако, как и любая другая косметическая процедура, у наращивания волос есть свои минусы и плюсы. Хотя на первый взгляд эта процедура кажется простой и безопасной, она может иметь ряд негативных последствий для здоровья волос и кожи головы.

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Мы решили узнать о наращивании волос как можно больше, побеседовав с основательницей салона красоты и ателье по изготовлению изделий из волос, дипломированным мастером наращивания и интеграции волос Любовью Калягиной. Итак, рассмотрим все минусы и плюсы данной процедуры, чтобы вы могли принять осознанное решение, стоит ли рисковать своим здоровьем ради получения красивых и длинных волос.

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Мы также предоставим советы по уходу за нарощенными волосами, чтобы помочь вам сохранить здоровье и красоту своих волос на долгое время.

Плюсы наращивания волос

Кардинальная смена имиджа за короткий промежуток времени

С помощью наращивания волос вы можете изменить свой имидж за несколько часов. Из стрижки «под мальчика» можно сделать любую длину, используя донорские прядки.

Создание разных эффектов окрашивания волос

С помощью наращивания волос можно создать разные эффекты окрашивания волос, используя донорские прядки другого оттенка. Это позволяет экспериментировать с цветом волос без риска повредить их химическим окрашиванием.

Загущение волос

Наращивание волос идеально для обладательниц не густых волос. Вы можете добавить дополнительные прядки к своей длине и создать шикарный объем.

Коррекция неудачной стрижки

Если у вас случилась импульсивная стрижка длины или челки, а потом вы пожалели об этом, то с помощью наращивания волос можно легко вернуть то, что было до стрижки, или исправить ошибки парикмахера, если он отрезал лишнего.

Наращивание волос в определенной зоне

Вы можете нарастить волосы в определенной зоне, например, на виски, где в основном не густые или обломленные волосы у лица, или нарастить надоевшую челку, которую вы уже давно отращиваете.

Скрытие залысин и шрамов на голове

С помощью наращивания волос вы можете спрятать небольшие залысины или шрамы на голове.

Создание уникального образа

Декоративные элементы, такие как яркие прядки волос, стразы, перья и косички, помогают выделиться из толпы и подчеркнуть свою индивидуальность. Кроме того, современные технологии и большой выбор волос позволяют наращивание сделать максимально незаметным и комфортным для вас.

Еще одним плюсом наращивания волос является возможность наращивания волос как у мужчин, так и у детей

Подбирая подходящую технику наращивания, можно создать желаемый эффект и у мужчин на голове или бороде, и у детей, что особенно актуально при создании костюмов на театральные постановки.

Кроме того, наращивание волос может повысить уверенность в себе

Ведь волосы — это не просто часть нашего внешнего вида, они также являются нашей короной. Если волосы выглядят роскошно, то и наше настроение будет отличным, а взгляды окружающих на нас будут обращены с большей вероятностью.

Однако, наращивание волос имеет и свои минусы

Первый и, возможно, самый серьезный минус — это ограничения в применении этой процедуры

Не всем можно наращивать волосы, особенно тем, у кого активное выпадение волос, болезни кожи головы, алопеция или тем, кто проходит лечение антибиотиками или курс химиотерапии.

Еще один минус — необходимость следить за своими волосами с повышенной аккуратностью

При наращивании волос может потребоваться филировка кончиков своих волос (один раз), чтобы переход от своих к донорским волосам был более плавным. Также необходимо следить за уходом за волосами, а именно, расчесывание специальной расческой, не ложиться спать с мокрыми волосами, не мыть голову опрокидывая волосы и не наносить маски и бальзамы на корни, чтобы избежать сползания капсул.

Еще один минус — это привыкание

Первые пару дней может быть сложно привыкнуть к новым волосам, особенно, если вы наращиваете волосы впервые.

Несмотря на то, что рынок мастеров наращивания волос переполнен, найти хорошего специалиста все же сложно

Нужно найти своего мастера, который будет наращивать волосы правильно, качественно и с заботой о ваших волосах.

Наконец, последний минус — привыкание к новому образу

Если после наращивания волос вы решите снять донорский волос, то вам может не хватить этой роскошной густоты и длины волос.

Что нужно знать, чтобы красота и здоровье ваших волос остались с вами на долгое время

Независимо от метода наращивания, уход за наращенными волосами играет большую роль.

Регулярное использование специальных уходовых средств — это обязательное условие. Рекомендуется обращать внимание на шампуни, кондиционеры и маски, которые созданы для нарощенных волос. В их состав входят специальные компоненты, которые не повредят капсулы нарощенных волос и не вызовут сползание прядей. Эти компоненты включают в себя увлажняющие и питательные ингредиенты, такие как пантенол, глицерин, масло жожоба, кокосовое масло и кератин.

Не следует наносить маски, бальзамы или другие увлажняющие средства на корни волос, так как это может вызвать сползание капсул. Вместо этого, средства для ухода следует наносить на длину волос, начиная от середины волос и заканчивая кончиками.

Не рекомендуется спать с мокрыми волосами, так как это также может привести к сползанию капсул и развитию грибковых инфекций на коже головы. Перед сном следует высушить волосы феном или естественным путем, а также аккуратно расчесать их, начиная с кончиков и двигаясь к корням, специальной расческой или расческой с широкими зубьями.