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3 часа назад

Девушка сбросила 25 килограммов и стала тренером после издевательств в школе

Lenta.ru

22-летняя жительница австралийского штата Южная Австралия Энни Хаулэнд, весившая 101 килограмм, похудела на 25 килограммов и стала персональным тренером. Об этом сообщает 7 News.

Девушка сбросила 25 кг и стала тренером после издевательств в школе
Фото: Лента.руЛента.ру

Девушка с детства страдала от лишнего веса и еще в начальной школе столкнулась с издевательствами со стороны одноклассников. Обидчики сравнивали Хаулэнд с китом и отказывались дружить с ней из-за ее внешности.

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«Помню, как в начальной школе одна девочка сказала мне, что я слишком толстая, чтобы участвовать в забеге на 100 метров. С тех пор я стала ненавидеть свое тело», — вспоминает она.

Хаулэнд перестала смотреться в зеркало и носила одежду больших размеров, чтобы скрыть свою фигуру. Она не оставляла попыток сбросить вес, однако лишь портила свое здоровье.

«Я стала морить себя голодом столько, сколько могла, а затем наедаться всем, что попадалось под руку», — рассказывает девушка. Хаулэнд утверждает, что за один прием пищи она могла съесть до пяти тысяч килокалорий.

В результате ее вес достиг 101 килограмма.

Однажды девушка увидела фотографию, сделанную на вечеринке у друзей, и была шокирована своим внешним видом. Осознав, что она ведет неправильный образ жизни, Хаулэнд решила сбросить лишний вес и вернуть уверенность в себе. Однако, по словам девушки, она неправильно подошла к процессу похудения. Хаулэнд истязала себя в спортзале и не позволяла себе съедать больше 1,2 тысячи килокалорий в день. За год девушке удалось избавиться от 25 килограммов и теперь, если верить окружающим, она казалась слишком худой.

После этого Хаулэнд пересмотрела свое питание и режим тренировок и начала набирать мышечную массу. Спустя некоторое время ей удалось обрести спортивную форму. Сейчас девушка тщательно следит за питанием: с утра съедает овсяную кашу с добавлением протеина, обедает курицей с брокколи, а на ужин позволяет себе курицу с острым соусом. Она также стала персональным тренером и регулярно занимается силовыми тренировками.

«Я стала намного здоровее и сильнее, и я довольна тем, как я сейчас выгляжу. В целом, я очень горжусь тем, насколько далеко я продвинулась», — говорит Хаулэнд.

Людям, желающим похудеть, она советует как можно быстрее начать двигаться к своей цели.

«Если вы будете ждать лучшего момента, чтобы начать, вы никогда ничего добьетесь», — утверждает девушка.

Ранее сообщалось, что 31-летняя Кэтрин Корнер и ее супруг, 33-летний Дин Корнер из Великобритании, похудели на 145 килограммов после того, как не смогли завести ребенка из-за большого веса. Теперь супруги ведут активный образ жизни, путешествуют и посещают интересные места.

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