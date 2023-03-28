Популярная в 1980-х годах прическа вновь вернулась в моду. Об этом сообщает издание New York Post.

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Речь идет о волосах, уложенных посредством химической завивки. Данный тренд снова стал актуален благодаря моделям Эмили Ратаковски, Белле Хадид, а также актрисам Николь Кидман и Кэти Холмс.

По словам стилиста Томми Бакетта, сегодня преобладает новая тенденция в создании данной прически. В пример он привел фотографию Кидман, которую она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенном кадре знаменитость позирует в кружевном платье голубого цвета.

«Это, определенно, что-то другое: более объемные и свободные локоны, даже больше похоже на спиральную волну», — пояснил специалист.

С коллегой согласился парикмахер Луис Пейн. По его наблюдениям, в последнее время многие женщины больше всего предпочитают носить кудри.

«Вы можете проснуться, немного встряхнуть волосы и выглядеть без особых усилий модно», — отметил эксперт.