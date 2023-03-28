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1 час назад

3 продукта, которые можно использовать вместо теней для век

WomanHit.ru

Не беда, если вы забыли палетку дома.

3 продукта, которые можно использовать вместо теней для век
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Конечно, базовая палетка теней всегда должна быть в вашей косметичке. Но что делать, если она закончилась или вы в принципе забыли взять ее в отпуск? Остаться без полного макияжа глаз?

Естественно, мы этого не допустим, а потому делимся лайфхаками, чем заменить ваши любимые тени.

Хайлайтер

Хоть основное предназначение хайлайтера мягкая подсветка кожи, вы легко можете использовать его для макияжа век. Главное, выбрать хайлайтер с мелкими светоотражающими частицами, в противном случае продукт может осыпаться и попасть вам в глаза. Идеально, если вы выберете кремовый продукт, чтобы не попасть на слизистую глаза. Используйте в дополнение базу под тени или плотный корректор, чтобы зафиксировать хайлайтер на веке, особенно если у вас жирная кожа.

Бронзер

Бронзер вы можете использовать не только в качестве замены скульптору, но он также прекрасно подходит в роли темных теней. Распределять средство по всему веку вам, скорее всего, не придется, используйте бронзер в качестве темной тени для внешнего уголка глаза. Для макияжа «смоки-айз» этот продукт подойдет как родной. Самое важное, это хорошо растушевать бронзер, чтобы не было заметно перехода.

Губная помада

Об этом лайфхаке знали еще наши мамы, которые как только не использовали помаду — и как тени, и вместо румян. Однако мы советуем остановиться на использовании средства вместо теней. В случае с помадой все же не обойтись без базы под тени, так как даже самая стойкая помада может скататься из-за особенностей состава. Не наносите слишком много продукта на веки — чем естественнее получится макияж, тем лучше.

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