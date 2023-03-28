3 продукта, которые можно использовать вместо теней для век

Не беда, если вы забыли палетку дома.

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Конечно, базовая палетка теней всегда должна быть в вашей косметичке. Но что делать, если она закончилась или вы в принципе забыли взять ее в отпуск? Остаться без полного макияжа глаз?

Естественно, мы этого не допустим, а потому делимся лайфхаками, чем заменить ваши любимые тени.

Хайлайтер

Хоть основное предназначение хайлайтера мягкая подсветка кожи, вы легко можете использовать его для макияжа век. Главное, выбрать хайлайтер с мелкими светоотражающими частицами, в противном случае продукт может осыпаться и попасть вам в глаза. Идеально, если вы выберете кремовый продукт, чтобы не попасть на слизистую глаза. Используйте в дополнение базу под тени или плотный корректор, чтобы зафиксировать хайлайтер на веке, особенно если у вас жирная кожа.

Бронзер

Бронзер вы можете использовать не только в качестве замены скульптору, но он также прекрасно подходит в роли темных теней. Распределять средство по всему веку вам, скорее всего, не придется, используйте бронзер в качестве темной тени для внешнего уголка глаза. Для макияжа «смоки-айз» этот продукт подойдет как родной. Самое важное, это хорошо растушевать бронзер, чтобы не было заметно перехода.

Губная помада