3 продукта, которые можно использовать вместо теней для век

Не беда, если вы забыли палетку дома.
Конечно, базовая палетка теней всегда должна быть в вашей косметичке. Но что делать, если она закончилась или вы в принципе забыли взять ее в отпуск? Остаться без полного макияжа глаз?
Естественно, мы этого не допустим, а потому делимся лайфхаками, чем заменить ваши любимые тени.
Хоть основное предназначение хайлайтера мягкая подсветка кожи, вы легко можете использовать его для макияжа век. Главное, выбрать хайлайтер с мелкими светоотражающими частицами, в противном случае продукт может осыпаться и попасть вам в глаза. Идеально, если вы выберете кремовый продукт, чтобы не попасть на слизистую глаза. Используйте в дополнение базу под тени или плотный корректор, чтобы зафиксировать хайлайтер на веке, особенно если у вас жирная кожа.
Бронзер вы можете использовать не только в качестве замены скульптору, но он также прекрасно подходит в роли темных теней. Распределять средство по всему веку вам, скорее всего, не придется, используйте бронзер в качестве темной тени для внешнего уголка глаза. Для макияжа «смоки-айз» этот продукт подойдет как родной. Самое важное, это хорошо растушевать бронзер, чтобы не было заметно перехода.
Об этом лайфхаке знали еще наши мамы, которые как только не использовали помаду — и как тени, и вместо румян. Однако мы советуем остановиться на использовании средства вместо теней. В случае с помадой все же не обойтись без базы под тени, так как даже самая стойкая помада может скататься из-за особенностей состава. Не наносите слишком много продукта на веки — чем естественнее получится макияж, тем лучше.