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Как убрать отеки с помощью массажа лица: видео

Массаж лица уже давно стал трендом в уходе за собой. Профессионалы утверждают, что с помощью массажа лица можно бороться с первыми возрастными изменениями кожи и отеками.

Существует множество различных техник массажа и важно выполнять их правильно и в нужных точках, чтобы это работало. Так, существует определенная техника, которая позволяет избавиться от отеков под глазами. Стоит отметить, что для массажа вам нужно нанести на лицо крем или масло, чтобы руки скользили и не растягивали кожу. Технику в своем блоге в TikTok показала блогер @nata_zhuravll.

Не навреди: что важно знать о массаже в домашних условиях

Однако у массажа лица есть противопоказания. К ним относятся инфекционные и вирусные заболевания, дерматит, купероз, болезни крови, открытые раны на коже, повышенное давление и крупные родинки. Если у вас нет этих заболеваний и признаков, то смотрите видео и обучайтесь технике массажа лица от отеков.

Ранее сообщалось об ошибке в уходе за кожей рук, которую допускают многие.

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