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44 минуты назад

Перечислены самые востребованные операции перед свадьбой

Lenta.ru

Пластический хирург Тигран Алексанян перечислил самые востребованные у россиянок операции перед свадьбой. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

Перечислены самые востребованные операции перед свадьбой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач заявил, что нередко пациентки обращаются за закрытой бескровной ринопластикой, которая не затрагивает подкожно-мышечную апоневротическую систему, что позволяет получить естественный результат. В отличие от открытой пластики носа, данный метод не оставляет рубцов, не повреждает мягкие ткани и сохраняет качество кожи, уточнил медик.

Помимо этого, по словам доктора, часто невесты перед церемонией бракосочетания избавляются от лопоухости посредством отопластики. «Вмешательство длится около двух часов и позволяет скорректировать строение, убрать вислоухость и асимметрию», — пояснил собеседник издания.

Вдобавок Алексанян рассказал читателям о так называемой бьютификации — комплексе малоинвазивных процедур, которые улучшают черты лица, омолаживают кожу и устраняют несовершенства. Хирург подчеркнул, что типы процедур определяются индивидуально с каждым посетителем клиники.

«Это может быть SMAS-лифтинг, эндоскопическая подтяжка, инъекционная или нитевая методики», — отметил он в заключение.

Красота,Тигран Алексанян,
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