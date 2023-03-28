Тренды в макияже на весну

«Макияж для девушки также важен, как и выбор одежды или маникюр. Правильно подобранный мейкап делает ее привлекательней и уверенней в себе. В макияже не просто можно, а даже нужно использовать блестящие варианты косметики: тени цвета металлик, глиттер на глазах и губах, хайлайтер на коже. Длинные кукольные ресницы этой весной особенно популярны», — рассказала URA.RU визажист-эксперт Алия Хан.