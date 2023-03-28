Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
19 минут назад

Тренды в макияже на весну

Ura.Ru

В Кургане растет популярность макияжа с розовыми оттенками, глиттером и стразами. О трендах и антитрендах в модной среде корреспонденту URA.RU рассказали местные визажисты и бьюти-мастера.

Тренды в макияже на весну
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Макияж для девушки также важен, как и выбор одежды или маникюр. Правильно подобранный мейкап делает ее привлекательней и уверенней в себе. В макияже не просто можно, а даже нужно использовать блестящие варианты косметики: тени цвета металлик, глиттер на глазах и губах, хайлайтер на коже. Длинные кукольные ресницы этой весной особенно популярны», — рассказала URA.RU визажист-эксперт Алия Хан.

Видео дня

Алия также отметила, что блестящие варианты хорошо сочетаются с естественным, или нюдовым, макияжем.

«Еще такой макияж называют „макияж без макияжа“ — это когда на лице практически не виден тон, больше акцента идет на кожу и здесь очень важно понимать, на сколько она хорошо у вас ухожена», — пояснила визажист.

Руководитель студии красоты «MarchenkoStudio» Ольга Марченко, наоборот, считает, что макияж зависит не от времени года, а от общих тенденций. Например, сейчас в тренде легкость, воздушность, тонкие текстуры и здоровая сияющая кожа.

«Очень актуальны стрелки во всех проявлениях. Весной можно их сделать яркими, сочными, цветными», — добавила Марченко.

Среди антитрендов у бьюти-мастеров чрезмерное использование скульптора, так как это значительно утяжеляет весь образ.

«Лучше воспользоваться бронзером и сверху добавить румяна. Таким образом, ваша кожа будет выглядеть намного свежее и интереснее, это будет выглядеть свежо, молодо и очень дорого», — отмечают визажисты.

Ближе к лету можно использовать двухцветное оформление губ и век. Как в случае с маникюром, визажисты прогнозируют рост популярности неоновых оттенков. Также визажисты отмечают, что стрелки также будут оставаться на пике актуальности. Еще одним прогнозом считается использование «сияния» — например, хайлайтера.

«Это придаст утонченности и шарма на вашем лице, выбирайте пудру минеральную со светоотражающими частицами», — рассказала

Красота,Ольга Марченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий