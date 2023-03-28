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1 час назад

Блогерша набрала десять килограммов и рассказала о плюсах новой внешности

Lenta.ru

Фитнес-блогерша Лиз Байтс набрала десять килограммов и рассказала о плюсах новой внешности. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша набрала 10 кг и рассказала о плюсах новой внешности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка для сравнения показала коллаж из двух кадров, на которых позировала в спортивных топах и трусах. Первый был сделан в 2021 году, когда инфлюэнсерша выглядела более худой. Второй она сняла в 2023 году, продемонстрировав на нем рельефную фигуру и мышцы. При этом юзерша отметила, что после набора веса у нее улучшилось самочувствие и наладились отношения с едой.

«Я сильнее, чем когда-либо. (...) Я уверена в себе, как никогда, мои взгляды на жизнь полностью изменились. Мои волосы стали гуще, у меня больше энергии. Я ем больше, чем когда-либо», — заявила Байтс.

Красота,
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