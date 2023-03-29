Почему надо использовать солнцезащитные средства круглогодично

Важно использовать крема с ультрафиолетовым фактором даже в прохладное время года, так как в ясную погоду существуют риски для кожи. Перед выходом на улицу стоит проверять данные об ультрафиолетовом факторе на сайтах с прогнозом погоды. Об этом сообщила врач-дерматолог Ангелина Тону.

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Врач отметила, что многие люди ездят в горы и даже при наличии снега и холода, возвращаются оттуда с обгоревшей кожей. Поэтому, независимо от того – холодное время года или теплое — в солнечную погоду нужно наносить на кожу лица кремы с ультрафиолетовым фактором не меньше 20 SPF.