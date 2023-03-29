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33 минуты назад

Почему надо использовать солнцезащитные средства круглогодично

Вечерняя Москва

Важно использовать крема с ультрафиолетовым фактором даже в прохладное время года, так как в ясную погоду существуют риски для кожи. Перед выходом на улицу стоит проверять данные об ультрафиолетовом факторе на сайтах с прогнозом погоды. Об этом сообщила врач-дерматолог Ангелина Тону.

Почему надо использовать солнцезащитные средства круглогодично
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач отметила, что многие люди ездят в горы и даже при наличии снега и холода, возвращаются оттуда с обгоревшей кожей. Поэтому, независимо от того – холодное время года или теплое — в солнечную погоду нужно наносить на кожу лица кремы с ультрафиолетовым фактором не меньше 20 SPF.

Если ультрафиолетовый фактор превышает 3, то стоит применять кремы более 30 SPF, передает РИАМО.

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