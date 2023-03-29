Как предотвратить весеннее высыпание веснушек

Косметолог Ольга Жукова считает, что появление веснушек легко предотвратить, чем бороться с ними.

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Специалист заявила, что веснушки появляются от воздействия солнечных лучей на кожу. Зачастую они впервые появляются у детей младшего школьного возраста.

Однако веснушки могут проявиться из-за генетического фактора, болезни обмена веществ, ЖКТ, кожи, беременности и злоупотребления пилингами, передает «ФАН».