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50 минут назад

Как предотвратить весеннее высыпание веснушек

Волгоградская правда

Косметолог Ольга Жукова считает, что появление веснушек легко предотвратить, чем бороться с ними.

Как предотвратить весеннее высыпание веснушек
Фото: UnsplashUnsplash

Специалист заявила, что веснушки появляются от воздействия солнечных лучей на кожу. Зачастую они впервые появляются у детей младшего школьного возраста.

Однако веснушки могут проявиться из-за генетического фактора, болезни обмена веществ, ЖКТ, кожи, беременности и злоупотребления пилингами, передает «ФАН».

Косметолог рассказала, что избавиться от них без комплексного врачебного подхода невозможно. Любые косметические манипуляции только навредят коже и кошельку.

Красота,Ольга Жукова,
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