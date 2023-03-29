Секреты антивозрастного макияжа

С подросткового возраста девушки уже начинают активно использовать косметику. В молодом возрасте нет необходимости тщательно подбирать продукты и текстуры, потому что юная кожа не нуждается в маскировке морщинок и других возрастных изменений. Совсем по-другому дела обстоят со зрелой кожей. Взрослым женщинам с явными признаками возрастных изменений важно научиться правильно прятать морщинки, выравнивать тон и визуально делать овал лица более четким. Правильная техника макияжа поможет выглядеть молодо и свежо!
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Мы выделили несколько самых распространенных ошибок антивозрастного макияжа:
- Много ярких акцентов делают лицо визуально старше. Не стоит использовать яркие цвета одновременно на губах и глазах.
- Большое количество пудры забивается в морщинки, делая их более заметными. Чтобы лицо выглядело естественно, но при этом оставалось матовым, отдавайте предпочтение пудре в шариках. Набирайте продукт и наносите его на лице пушистой кистью для естественного нанесения.
- Избегайте тональных средств с плотной текстурой, который может забиваться в морщинки. Лучше выбрать легкий флюид или тональное средство в формате кушона.
- Темная подводка верхнего и нижнего края идет далеко не всем. Такой макияж делает глаза меньше и не подчеркивает их красоту.
Подобные ошибки допускает большинство женщин при создании макияжа. Не забывайте, что в зрелом возрасте важно изменить технику нанесения косметики. Чтобы выглядеть свежо и молодо, придерживайтесь следующих правил:
- Не используйте тушь, придающую объем ресницам. На взрослом лице яркие ресницы выглядят неуместно. Выбирайте черную или коричневую обычную тушь, чтобы подчеркнуть естественную красоту глаз.
- Для макияжа глаз выбирайте серые или коричневые тени без красного подтона.
- Избегайте в макияже синего, фиолетового, оранжевого и ярко зеленого цветов, так как они акцентируют внимание на мешках под глазами и темных кругах.
При покупке косметической продукции для омолаживающего макияжа необходимо руководствоваться следующими принципами:
- Тональное средство с легкой текстурой на водной основе. Чтобы правильно выбрать средство, нанесите его на область носогубных складов и крылья носа. Если тональный крем не скатывается, не стекает и не забивает поры, то смело берите его!
- Выбирайте тени с легким шиммером и кремовой текстурой. Откажитесь от темных и слишком ярких цветов, чтобы не придать лицу возраста.
- Подводку для глаз лучше заменить на карандаш, поскольку из-за морщинок на верхнем веке жидкая подводка может лечь неровно.
- База под макияж позволит увлажнить кожу и сделать более ее гладкой, что облегчит процесс создания макияжа.
- При выборе оттенка помады ориентируйтесь на естественные тона.
Секреты антивозрастного макияжа просты, если отнестись к выбору косметики более тщательно и отказаться от ярких, кричащих цветов.