Секреты антивозрастного макияжа

С подросткового возраста девушки уже начинают активно использовать косметику. В молодом возрасте нет необходимости тщательно подбирать продукты и текстуры, потому что юная кожа не нуждается в маскировке морщинок и других возрастных изменений. Совсем по-другому дела обстоят со зрелой кожей. Взрослым женщинам с явными признаками возрастных изменений важно научиться правильно прятать морщинки, выравнивать тон и визуально делать овал лица более четким. Правильная техника макияжа поможет выглядеть молодо и свежо!