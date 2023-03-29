Лайфхаки, которые помогут удлинить ваши ресницы без туши

Как сделать взгляд максимально выразительным.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Конечно, для идеального макияжа с распахнутыми ресницами необходима хорошая тушь. Однако еще до того как вы нанесете средство на ресницы, их стоит подготовить. Мы посоветовались со стилистом, который подсказал, как сделать взгляд еще выразительнее.

Щипцы

Обойтись без специальных щипцов для подкручивания ресниц, к сожалению, не получится, если вы желаете получить эффектные ресницы. Важный момент — использовать щипцы не нужно часто, чтобы не повредить реснички. Кроме того, подкручивать ресницы можно только до того как вы нанесете тушь. В противном случае вы можете оторвать реснички, которые налипнут на валик.

Активная сыворотка

Чтобы каждый ваш макияж глаз, даже без дополнительных средств, получался эффектным, важно постоянно ухаживать за ресницами. Давайте ресничкам отдых от косметики, также несколько раз в неделю используйте специальные сыворотки для укрепления ресниц. Чаще всего эти средства создаются на основе масел. Не рискуйте и не используйте сомнительные составы масок, чтобы не сжечь кожу и не навредить ресницам еще больше. Восстанавливать их гораздо сложнее, чем просто укреплять.

Расчесывайте ресницы