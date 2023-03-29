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1 час назад

Как спасти разбитую косметику: самый простой способ

Мира Маркина

Вы когда-нибудь случайно роняли палетку с тенями или пудреницу — одно неловкое движение и декоративная косметика рассыпана по полу. Рассказываем, как можно спасти любимые средства, в материале «Рамблера».

Как спасти разбитую косметику: самый простой способ
Фото: unsplash.comunsplash.com

Восстановить разбитую пудру или однотонные тени поможет (каким бы странным это не показалось) … медицинский спирт с концентрацией 70% и выше. Он не испортит косметические средства и при этом сохранит текстуру такой, какой она должна быть. Вот как следует действовать: высыпьте разбитую пудру (или тени) в чистую емкость, тщательно разомните ее, в том числе и уцелевшую после падения часть. Влейте медицинский спирт: плавать пудра не должна — добивайтесь концентрации густой сметаны. Если случайно нальете много спирта, окуните в емкость бумажную салфетку — она впитает в себя излишки. Переложите получившуюся смесь обратно в пудреницу (или палетку для однотонных теней), разровняйте ее ложкой или кончиком кисти для макияжа. Оставьте косметическое средство на час — за это время большая часть спирта успеет испариться.

Как долго можно хранить открытую косметику

Придайте «спасенной» пудре (или теням) текстуру: сверните в несколько раз бумажное полотенце с рельефным рисунком и придавите им косметику, чтобы узор отпечатался на поверхности порошка. Очистите ватной палочкой край пудреницы (или палетки). Оставьте косметику открытой на несколько часов (а лучше на ночь), чтобы испарились остатки спирта.

Красота,
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