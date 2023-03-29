Как спасти разбитую косметику: самый простой способ

Вы когда-нибудь случайно роняли палетку с тенями или пудреницу — одно неловкое движение и декоративная косметика рассыпана по полу. Рассказываем, как можно спасти любимые средства, в материале «Рамблера».
Восстановить разбитую пудру или однотонные тени поможет (каким бы странным это не показалось) … медицинский спирт с концентрацией 70% и выше. Он не испортит косметические средства и при этом сохранит текстуру такой, какой она должна быть. Вот как следует действовать: высыпьте разбитую пудру (или тени) в чистую емкость, тщательно разомните ее, в том числе и уцелевшую после падения часть. Влейте медицинский спирт: плавать пудра не должна — добивайтесь концентрации густой сметаны. Если случайно нальете много спирта, окуните в емкость бумажную салфетку — она впитает в себя излишки. Переложите получившуюся смесь обратно в пудреницу (или палетку для однотонных теней), разровняйте ее ложкой или кончиком кисти для макияжа. Оставьте косметическое средство на час — за это время большая часть спирта успеет испариться.
Придайте «спасенной» пудре (или теням) текстуру: сверните в несколько раз бумажное полотенце с рельефным рисунком и придавите им косметику, чтобы узор отпечатался на поверхности порошка. Очистите ватной палочкой край пудреницы (или палетки). Оставьте косметику открытой на несколько часов (а лучше на ночь), чтобы испарились остатки спирта.