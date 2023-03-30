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2 часа назад

Девушка отказалась от мытья головы на два года и поделилась опытом

Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @vegesis из Австралии отказалась от мытья головы на два года и поделилась опытом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка отказалась от мытья головы на два года и поделилась опытом
Фото: Лента.руЛента.ру

23-летняя Рози рассказала, что переехала из города в поселок. По ее словам, за данный период она ни разу не использовала в процессе мытья головы шампунь и кондиционер.

«Я не мыла голову ничем, кроме воды, уже два года. Я могу носить волосы распущенными или собранными — это не проблема для меня», — пояснила девушка и отметила, что кожа ее головы теперь сама контролирует выработку жира.

Видео набрало 85,3 тысячи просмотров. Зрители удивились истории Рози, о чем принялись писать в комментариях под роликом.

«Значит, ты просто промываешь свои волосы? Как это очищает кожу головы? Это слишком странно», «Держу пари, что твои волосы воняют», «Я бы не стал гордиться этим», — высказывались они.

В феврале блогерша (имя и фамилия неизвестны) помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос. Сначала в опубликованном ролике было видно, что локоны девушки выглядят грязными, а на коже головы заметна перхоть. Затем девушка продемонстрировала пучок выпавших волос после их мытья.

Красота,
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