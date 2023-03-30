Кожа теряет упругость и здоровый внешний вид не только из-за генетики. Какие повседневные привычки провоцируют ее преждевременное старение, в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил пластический хирург Александр Вдовин.

По мнению эксперта, ежедневный уход за кожей должен включать очищение, тонизацию, увлажнение. Игнорирование этих этапов – вредная привычка. В частности, ни в коем случае не стоит оставлять макияж на ночь, убежден хирург. Это чревато появлением отеков, тусклости лица.

Слишком грубый уход с частым использованием скрабов иссушает кожу, провоцируя возникновение морщин, предупредил медик.

Продлить молодость кожи можно благодаря грамотно подобранным аксессуарам для сна – постельному белью, подушке и матрасу. Последние, обеспечивая нормальную поддержку шейного отдела позвоночника ночью, предупредят образование «колец Венеры» — продольных морщин на шее. А всегда свежая наволочка не будет провоцировать воспаления.

Еще одна распространенная ошибка – не использовать солнцезащитные средства в городе. Именно инсоляция ухудшает качество гиалуроновой кислоты. В результате кожа стареет быстрее, появляются расширенные поры и пигментные пятна.

Также эксперт напомнил, что «синий» свет, исходящий от гаджетов, усиливает обезвоживание кожи. Часами склоняясь над экраном, вы рискуете рано или поздно в зеркале увидеть второй подбородок, заявил хирург.