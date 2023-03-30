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39 минут назад

Косметолог рассказал о способах усилить эффект патчей для глаз

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Перед использованием патчи для глаз необходимо согреть в руках, чтобы активные вещества быстрее и эффективнее вступили во взаимодействие с кожей. Этим и другими способами усилить эффект патчей поделился врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин в беседе с «Газетой.Ru».

Косметолог рассказал о способах усилить эффект патчей для глаз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Косметолог посоветовал перед процедурой разогревать не только патчи, но и кожу вокруг глаз, так как легкий массаж поможет улучшить микроциркуляцию крови. «Не стоит ждать от патчей длительного омолаживающего эффекта. Они не избавят от глубоких морщин и складок и, конечно, не заменят качественного ухода и профессиональных косметологических процедур», — рассказал Ивкин.

Он добавил, что патчи действуют наподобие компресса: за счет «подушки» активные вещества дольше впитываются, медленнее высыхают и лучше проникают в кожу. В зависимости от компонентов патчи по-разному воздействуют на кожу. Для снятия отечности подходят гидрогелевые и гелевые продукты, кремовые и тканевые хорошо увлажняют кожу. «Если вы ищете патчи, которые помогали бы от небольших морщин, стоит обратить внимание на продукты, в составе которых есть ретинол или витамин С», — заключил он.

Ранее пластический хирург Глеб Тумаков поделился мнением, что продлить молодость с помощью косметологических процедур возможно только до 40 лет. После появления первых признаков старения начинаются процессы, которые невозможно обратить вспять без помощи хирурга.

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