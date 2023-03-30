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2 часа назад

Врач показала страшные последствия наращивания ресниц

Lenta.ru

Окулист из Торонто, Канада, Алекса Хехт показала страшные последствия наращивания ресниц. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Врач показала страшные последствия наращивания ресниц
Фото: Лента.руЛента.ру

В начале видео врач продемонстрировала зрителям снимок пациентки. На размещенном кадре видно, что ресницы женщины покрылись коркой.

«Это фотография наращенных ресниц с тоннами бактерий и даже клещами на них. Даже если вы чистите их каждый день, все равно есть высокий риск размножения микробов», — рассказала доктор.

Кроме того, специалист призвала подписчиц перестать использовать для макияжа жидкую поводку и сыворотки для ресниц с содержанием простагландина. По ее словам, первый продукт приводит к появлению ячменя и сильно сушит глаза. Что касается сыворотки, то средство может спровоцировать возникновение темных пятен в глазах.

Ранее блогер Брук Хатти из США сделала популярную косметическую процедуру и показала неожиданные последствия. Инфлюэнсерша с никнеймом brookehutty призналась, что уже много лет прибегает к инъекционным процедурам для коррекции внешности. По ее словам, в 2018 году она решила избавиться от первых признаков старения с помощью филлеров в области слезной борозды. Затем пользовательница сети продемонстрировала результат проведенных манипуляций.

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