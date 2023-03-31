Раскрыта связь между цветом помады и характером девушки

Российский визажист косметического бренда Avon Юлия Москвичева раскрыла связь между цветом помады девушки и ее характером. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Москвичева рассказала, что красный оттенок добавляет образу дерзости. В то же время розовый или фуксию предпочитают романтичные девушки. Что касается фиолетовых и шоколадных тонов, то их выбирают те, кто любит творчество и креатив.

«Нюдовые оттенки подходят для смягчения образа, напоминая о женственности и теплоте хозяйки», — отметила эксперт.

Также собеседница издания дала несколько рекомендаций по подбору помады. По словам Москвичевой, оранжевый цвет подчеркивает темные круги под глазами, а фиолетовые усиливает желтый подтон кожи.

«Не стоит выбирать оттенок на глаз, лучше попробовать нанести помаду на подушечку пальца и поднести к лицу», — посоветовала она.