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23 минуты назад

Блогерша показала омолодившееся лицо после отказа от макияжа

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом @saffron_rk из Голд-Коста, Австралия, показала омолодившееся лицо после отказа от макияжа. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша показала омолодившееся лицо после отказа от макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала с толстым слоем скульптора и бронзера, густо накрашенными бровями и наращенными ресницами. Кроме того, она скорректировала черты лица с помощью фильтра. Затем инфлюэнсерша позировала перед камерой без косметики и ретуши.

«Взросление — это осознание, что естественность лучше всего», — заявила она.

Зрители сделали блогерше комплименты в комментариях, отметив ее натуральную красоту.

«Ты убрала годы со своего лица», «Естественный внешний вид лучше», «Макияж — враг», «Выглядишь великолепно», — указали юзеры.

Красота,
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