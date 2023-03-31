Блогерша показала омолодившееся лицо после отказа от макияжа

Блогерша с никнеймом @saffron_rk из Голд-Коста, Австралия, показала омолодившееся лицо после отказа от макияжа. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала с толстым слоем скульптора и бронзера, густо накрашенными бровями и наращенными ресницами. Кроме того, она скорректировала черты лица с помощью фильтра. Затем инфлюэнсерша позировала перед камерой без косметики и ретуши.