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1 час назад

Врач назвала россиянам распространенную причину старения кожи

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Дерматовенеролог Наталия Жовтан назвала россиянам распространенную причину сухости и старения кожи. Ее комментарий приводит издание Life.

Врач назвала распространенную причину старения кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, на ухудшение состояния эпидермиса значительно влияет дефицит витаминов.

«Витамин А — это лидер по участию в различных процессах в коже. Снижение его накопления либо поступления сопровождается сухостью кожи, шелушением, склонностью к воспалению, снижением тонуса и эластичности», — пояснила она.

Помимо этого, врач добавила, что нехватка витамина С влечет за собой появление пигментации. «Данный элемент укрепляет стенки сосудов, а также способствует синтезу коллагена, который необходим для молодости и здоровья кожи», — отметила доктор.

В заключение специалист внесла в список важных элементов витамин D, который контролирует важнейшие процессы образования энергии в клетках, а также оказывает противовоспалительное действие.

В феврале российский пластический хирург Мария Гамалея раскрыла действенный способ избавиться от первых признаков старения. По мнению врача, эффективным методом борьбы с мимическими морщинами и другими возрастными изменениями является блефаропластика.

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