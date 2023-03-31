Врач назвал способы борьбы с выпадением волос

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Альбина Хохлова назвала россиянам способы, с помощью которых можно бороться с выпадением волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Правила жизни».

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Медик рассказала, что облысение является побочным эффектом приема лекарственных средств. Кроме того, причинами данной проблемы могут послужить беременность, дефицит витаминов, стресс и неправильный уход. В последнем случае Хохлова обратила внимание на укладки с частым применением высоких температур, мытье головы слишком горячей или холодной водой, а также аллергию на косметические средства, в том числе стайлинговые.

В связи с этим специалист посоветовала пересмотреть уход за волосами. «Тугие высокие пучки и хвосты, термическое воздействие, расчесывание влажных прядей и частое мытье головы — все это провоцирует травматизацию и потерю волос», — заявила Хохлова и предложила включить в рутину шампуни и кондиционеры без сульфатов, парафинов и силиконов.

Собеседница издания порекомендовала провести комплексное обследование организма. Анализ крови поможет выявить нехватку витаминов — в частности, D и В12, железа, цинка и меди. «Важно сделать анализ на ДГТ. Высокий уровень конверсии дигидротестостерона у женщин после 30 лет является фактором, провоцирующим выпадение волос», — предупредила врач.