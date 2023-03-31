$76.45+0.1482.39-0.75
44 минуты назад

Врач назвал способы борьбы с выпадением волос

Lenta.ruиещё 1

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Альбина Хохлова назвала россиянам способы, с помощью которых можно бороться с выпадением волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Правила жизни».

Врач назвал способы борьбы с выпадением волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик рассказала, что облысение является побочным эффектом приема лекарственных средств. Кроме того, причинами данной проблемы могут послужить беременность, дефицит витаминов, стресс и неправильный уход. В последнем случае Хохлова обратила внимание на укладки с частым применением высоких температур, мытье головы слишком горячей или холодной водой, а также аллергию на косметические средства, в том числе стайлинговые.

В связи с этим специалист посоветовала пересмотреть уход за волосами. «Тугие высокие пучки и хвосты, термическое воздействие, расчесывание влажных прядей и частое мытье головы — все это провоцирует травматизацию и потерю волос», — заявила Хохлова и предложила включить в рутину шампуни и кондиционеры без сульфатов, парафинов и силиконов.

Собеседница издания порекомендовала провести комплексное обследование организма. Анализ крови поможет выявить нехватку витаминов — в частности, D и В12, железа, цинка и меди. «Важно сделать анализ на ДГТ. Высокий уровень конверсии дигидротестостерона у женщин после 30 лет является фактором, провоцирующим выпадение волос», — предупредила врач.

В завершение Хохлова напомнила о важности ведения здорового образа жизни: свести к минимуму недосып, курение, употребление алкоголя. По ее мнению, необходимо увеличить физическую активность, прогулки, медитации и самомассаж головы, который можно провести с помощью мягкой щетки-расчески.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий