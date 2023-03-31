Перечислены самые бесполезные и опасные косметические процедуры

Косметолог Дипа Панч назвала бразильскую подтяжку ягодиц опасным бьюти-трендом, на который не стоит тратить деньги. Об этом она рассказала в беседе с The Sun и перечислила некоторые другие бесполезные и рискованные косметические процедуры.

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Панч предупредила, что бразильская подтяжка ягодиц несет большой риск для здоровья. Если жир из другой части тела не приживется в ягодицах, кровоснабжение будет нарушено и начнется процесс отторжения. «Это делает операцию совершенно непредсказуемой. Это опасно, особенно в плохих руках», — рассказала она.

Эксперт также считает пустой тратой денег популярный бьюти-тренд «губы-бабочка». Во время процедуры под кожу вводят филлеры чтобы создать эффект чуть вздернутой верхней губы и подчеркнуть углубление посередине — «арку Купидона». Панч уверена, что мода на пухлые губы через несколько лет пройдет, а последствия преображения останутся с обладательницей надолго.

Плохой идеей Панч посчитала использование дермароллера в домашних условиях. Это косметическое приспособление, состоящее из ролика и иголок для нанесения коже микротравм и стимуляции процесса регенерации. По словам Панч, девайсы купленные в интернете в большинстве своем бесполезны и скорее навредят, чем принесут пользу.