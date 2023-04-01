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31 минуту назад

Врач-эстетист Панч предупредила о бесполезных косметических процедурах

Слово и Дело

Некоторые процедуры красоты не только бесполезны, но и могут навредить здоровью. Об этом в интервью The Sun рассказала косметолог Дипа Панч.

Врач предупредила о бесполезных косметических процедурах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Одним из опасных трендов является бразильская подтяжка ягодиц. Если пересаженный жир не приживется, то он может спровоцировать нарушение кровоснабжения. В итоге запустится процесс отторжения.

Бесполезной является так называемая процедура «губы-бабочка», отметила Панч. Филлер под кожу вводится так, чтобы сделать верхнюю губу более вздернутой и подчеркнуть углубление посередине. Важно помнить, что мода на пухлые губы пройдет, а последствия подобных процедур останутся.

«Эта процедура часто делает губы неестественными из-за переполнения и неизбежно ведет к миграции филлера. С большой вероятностью, смещение наполнителя означает, что у пациента начнется инфекция», — пояснила косметолог.

Не принесет пользу использование дермароллера в домашних условиях. Устройство представляет собой ролик с маленькими иголками, которые повреждают кожу и вызывают процесс ее регенерации. По словам медика, бюджетные девайсы из интернета с большей вероятностью навредят лицу, чем преобразят его.В качестве последнего совета Панч рекомендовала не тратить деньги на косметику от звезд. Чаще всего такие средства не содержат в себе полезные вещества, заключила она.

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