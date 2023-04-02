В Самарской области с рельсов сошли четыре железнодорожных вагона

В Самарской области с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в официальном Telegram-канале. По предварительным данным, 2 апреля 2023 года около 13:10 на станции Кинель произошел сход четырех железнодорожных вагонов. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, проводится доследственная проверка. Ранее сообщалось, что в Берне, столице Швейцарии, два поезда сошли с рельсов примерно в 15 километрах друг от друга. По данным источника, в первом случае пострадали четыре человека, включая машиниста состава. Вторая авария привела к тяжелым ранениям одного пассажира и еще нескольким пострадавшим. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.