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1 час назад

Дерматовенеролог Волосова: Украшения окрашивают уши из-за меди и никеля в составе

runews24.ru

Мочка уха после контакта с ювелирными или бижутерными серьгами может окраситься в голубой, серый или черный цвет из-за меди и никеля в составе сплава украшения, рассказала дерматовенеролог, трихолог, косметолог клиники Medical On в Санкт-Петербурге Светлана Волосова.

Дерматовенеролог: украшения окрашивают уши из-за меди и никеля в составе
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Медь и никель вступают в реакцию с себумом и потом и при нарушении обмена веществ красят кожу. Волосова советует в этом случае обратить внимание на общее состояние здоровья, отеки, запах пота, слабость, учащенное мочеиспускание и при наличии симптомов обратиться к врачу, передает «Газета.ру».

Также кожа может окрашиваться из-за контакта с полировочной пастой, используемой при изготовлении ювелирных изделий. В этом случае кожа потемнеет после первого надевания. Украшение в этом случае можно почистить.

Третья причина – попадание косметических средств на украшение. В этом случае поможет правильное хранение и уход.

Потемнение на коже из-за металла может сохраняться до 28 дней, лечения это не требует. Волосова подытоживает, что качественные украшения достаточно инертны и не красят кожу.

Красота,
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