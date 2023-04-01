Дерматовенеролог: украшения окрашивают уши из-за меди и никеля в составе

Мочка уха после контакта с ювелирными или бижутерными серьгами может окраситься в голубой, серый или черный цвет из-за меди и никеля в составе сплава украшения, рассказала дерматовенеролог, трихолог, косметолог клиники Medical On в Санкт-Петербурге Светлана Волосова.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Медь и никель вступают в реакцию с себумом и потом и при нарушении обмена веществ красят кожу. Волосова советует в этом случае обратить внимание на общее состояние здоровья, отеки, запах пота, слабость, учащенное мочеиспускание и при наличии симптомов обратиться к врачу, передает «Газета.ру».

Также кожа может окрашиваться из-за контакта с полировочной пастой, используемой при изготовлении ювелирных изделий. В этом случае кожа потемнеет после первого надевания. Украшение в этом случае можно почистить.

Третья причина – попадание косметических средств на украшение. В этом случае поможет правильное хранение и уход.