Что такое bbl и почему женщины по всему миру делают эту процедуру

Существует множество вариантов кремов и лосьонов, которые обещают, что улучшат внешний вид кожи, однако они не могут проникнуть в более глубокие слои. В этих более глубоких слоях кожи происходит процесс старения, поэтому необходим более целенаправленный подход, чтобы действительно остановить старение. Поэтому косметологи во всем мире предлагают женщинам процедуру bbl (BroadBand Light). "Рамблер" расскажет все, что известно о новой бьюти-процедуре.

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Что такое широкополосный свет (BBL)?

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BBL — это щадящая, неинвазивная процедура, в которой используется импульсный свет, чтобы сделать кожу чистой и молодой. Процедуры направляют световые лучи в самые глубокие слои кожи, чтобы помочь уменьшить появление гиперпигментации, оживить вашу кожу и повысить естественную способность организма бороться с признаками старения.

Как это работает

Во-первых, важно знать, что BBL — это не лазерное лечение. Вместо этого он использует интенсивный импульсный свет, который мы можно фильтровать несколькими различными способами для решения самых разных проблем кожи. BBL может эффективно лечить акне, розацеа, пигментные пятна, солнечные пятна, неглубокие морщины, неровный тон и текстуру и многое другое.

Поскольку верхние слои кожи поглощают тепло и энергию света, пигментированные клетки кожи разрушаются, а поверхностные кровеносные сосуды в этой области закрываются. Энергия света и тепло также вызывают естественную реакцию заживления ран, которая генерирует новые клетки и увеличивает выработку нового коллагена.

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Чего ожидать от ухода за кожей BBL

Перед началом лечения косметолог наносит местную анестезию и, возможно, охлаждающий гель. Клиент носит защитные очки, чтобы защитить глаза во время процедуры, но вы все равно видит вспышки света. При процедуре область обдается ощутимым теплом. Хотя эта процедура безболезненна, клиент может испытывать небольшой дискомфорт в более чувствительных областях, таких как верхняя губа.

Время лечения с помощью BBL зависит от области и проблемы, которую необходимо решить. Тем не менее, одна процедура обычно длится от нескольких минут до получаса. Когда процедура заканчивается, косметолог наносит увлажняющий и солнцезащитный крем, чтобы успокоить и защитить вашу кожу.

Что еще надо знать о BBL

BBL - это НЕ одноразовое лечение. Косметологи обычно рекомендуют четыре процедуры в год. BBL можно использовать в любой области тела.

После лечения можно заметить небольшое покраснение на обработанной области и вокруг нее. Также может быть небольшой отек в течение дня или двух. Тем не менее, можно нанести макияж, пойти на работу и вернуться к своим обычным делам.