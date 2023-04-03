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1 час назад

Диетолог Тихомирова посоветовала соблюдать питьевой режим, чтобы поддержать молодость кожи

Газета.Ruиещё 2

Диетолог Елена Тихомирова поделилась с изданием Life простыми способами замедлить старение кожи.

Диетолог назвала простой способ поддержать молодость кожи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам специалиста, в первую очередь для предотвращения быстрого старения кожи необходимо соблюдать питьевой режим, а также ограничить употребление содержащих много соли продуктов, так как они приводят к внешним изменениям отечности.

Эксперт добавила, что поддерживать молодость кожи можно с помощью жиров, белков и железа. Для этого она порекомендовала включить в рацион растительные масла, орехи, семечки и молоко. Среди богатых белком продуктов она перечислила любые виды мяса, птицу, рыбу, морепродукты, яйца, творог и сыр.

Также диетолог напомнила о важности йода в организме, который способствует выработке коллагена витамина С. Йодом богаты морепродукты и рыба, а также цитрусовые и киви, свежий болгарский перец, из ягод — замороженная черная смородина и облепиха.

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