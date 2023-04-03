Диетолог назвала простой способ поддержать молодость кожи

Диетолог Елена Тихомирова поделилась с изданием Life простыми способами замедлить старение кожи.

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По словам специалиста, в первую очередь для предотвращения быстрого старения кожи необходимо соблюдать питьевой режим, а также ограничить употребление содержащих много соли продуктов, так как они приводят к внешним изменениям отечности.

Эксперт добавила, что поддерживать молодость кожи можно с помощью жиров, белков и железа. Для этого она порекомендовала включить в рацион растительные масла, орехи, семечки и молоко. Среди богатых белком продуктов она перечислила любые виды мяса, птицу, рыбу, морепродукты, яйца, творог и сыр.