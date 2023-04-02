Приближается лето и сезон отпусков, а значит, многие россияне рванут в тёплые регионы страны (а может, и за рубеж), чтобы понежиться на пляже и покупаться в море. Некоторые будут часами валяться на тёплом песочке, желая получить хороший ровный загар, чтобы потом хвастаться им перед родственниками, друзьями и коллегами. А для того, чтобы как следует загореть и не получить ожоги, нужно следовать нескольким простым правилам, сообщил «Доктор Питер».

Основные правила — загорайте утром и вечером, не забывая наносить на кожу солнцезащитный крем. По словам врача-дерматолога, косметолога Анны Лебедевой, если принимать солнечные ванны постепенно и осторожно, кожа потемнеет равномерно, а вы не схлопочете ожоги, из-за которых облезет кожа.

Лебедева также дала 8 советов, которые помогут подготовить кожу к длительному воздействию солнечных лучей.

Совет 1. Ешьте витамины

Для хорошего загара полезно будет добавить в рацион железо, цинк, селен, тирозин, триптофан, жирные кислоты омега-3 и витамины группы В, а также А, С, D, Е.

Начать принимать витаминные комплексы следует за месяц до отпуска. При этом с витамином A лучше не перебарщивать, иначе вам может стать плохо на солнце.

Совет 2. Сделайте пилинг всего тела

Заняться этим можно и в домашних условиях, но лучше всё же сходить в салон красоты, где кожу очистят равномерно и без повреждений. Чистая кожа позволит получить не только ровный, но и стойкий загар.

Совет 3. Навестите косметолога

Это рекомендация для тех, кто периодически разглаживает морщинки через уколы ботокса у врача. Стоит пройти эту процедуру за две-три недели до путешествия, и тогда загар ляжет совсем ровненько, без полос.

Совет 4. Не пейте спиртное

Алкоголь, во-первых, сушит кожу, а во-вторых — тормозит процесс загорания. Пейте лучше водичку, она полезнее.

Совет 5. Ешьте овощи и фрукты

Особенно стоит выделить морковь с петрушкой, абрикосы и дыню. В сочетании эти продукты помогут и защитить кожу, и ускорить появление загара, и даже сохранить его на длительное время.

Совет 6. Намажьтесь кремом

Средства, в которых содержатся кофеин и тирозин, активизируют процесс загара и помогают коже быстрее потемнеть. Так что стоит сходить в магазин и запастись мазью.