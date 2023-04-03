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3 часа назад

3 вида продуктов, которые нельзя употреблять, если у вас прыщи

Ferra.ru

Если вы страдаете от прыщей, то важно пересмотреть своё питание. Вот какая пища может ухудшить состояние вашей кожи.

3 вида продуктов, которые нельзя употреблять, если у вас прыщи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Прыщи - это заболевание кожи, которым страдают и подростки, и взрослые люди. И у тех, кто страдает запущенной формой акне, снижается иммунитет, возникают боли в мышцах, появляется общая слабость. Кроме того, из-за прыщей снижается самооценка человека.

Вот что при прыщах есть и пить не рекомендуется

Коровье молоко. Дело в том, что в нём - аминокислоты с разветвлённой цепью и белок альфа-лактоальбумин. Из-за этих двух веществ увеличивается выработка гормона IGF-1, который усиливает проявление прыщей.

Углеводы. Они содержатся в продуктах с высокой степенью переработки, фастфуде, сладостях. Всё это только усилит прыщи.

Насыщенные жирные кислоты. Дело в том, что они повышают холестерин и усугубляют воспаление в организме. Они входят в состав сливочного масла, сыров, сливок, яиц, кокосового масла, пальмового масла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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