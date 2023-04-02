Дерматолог назвала женщинам минусы бритья волос на лице

«Какой бы метод вы ни выбрали, удаление волос на лице может быть болезненным, особенно если у вас сухая или чувствительная кожа. Более того, у вас могут появиться ожоги, сыпь и зуд», — предупредила эксперт и посоветовала после бритья всегда использовать увлажняющий крем.